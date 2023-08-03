По мнению инвесторов, Европе грозит болезненная рецессия

Инвесторы увеличивают ставки на то, что Европа погрузится в болезненную рецессию, что все больше контрастирует с убежденностью финансовых рынков в том, что США движется к так называемой мягкой посадке.

За последние две недели курс евро упал по отношению к доллару, неожиданный рост европейских акций в этом году приостановился, а немецкие государственные облигации, которые инвесторы предпочитают использовать в качестве запасного варианта во время стресса, выросли.

Эти изменения отражают растущую уверенность управляющих фондами в том, что экономические основы еврозоны ослабевают из-за роста стоимости заимствований, в то время как США демонстрируют устойчивость, несмотря на самые жесткие условия по процентным ставкам за последние 22 года.

«Мы видели много повышений процентных ставок в США, но спрос и экономический рост сильны», - заявил в интервью Financial Times портфельный менеджер Fidelity International Арио Эмами Неджад.

«Темпы роста в Европе слабые; мы считаем, что [Европейский центральный банк] допустил ошибку в политике, и они с опозданием признают ее», - добавил он, имея в виду мнение о том, что ЕЦБ слишком высоко поднял стоимость заимствований и вынужден снижать их.

Во втором квартале экономика США выросла на 2,4%. Экономика еврозоны за то же время выросла всего на 0,3%.