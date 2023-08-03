По мнению инвесторов, Европе грозит болезненная рецессия

Прогнозы инвесторов в отношении Европы выглядят мрачно. По данным газеты Financial Times, инвесторы прогнозируют, что Европа погрузится в болезненную рецессию.
Инвесторы увеличивают ставки на то, что Европа погрузится в болезненную рецессию, что все больше контрастирует с убежденностью финансовых рынков в том, что США движется к так называемой мягкой посадке.
За последние две недели курс евро упал по отношению к доллару, неожиданный рост европейских акций в этом году приостановился, а немецкие государственные облигации, которые инвесторы предпочитают использовать в качестве запасного варианта во время стресса, выросли.
Эти изменения отражают растущую уверенность управляющих фондами в том, что экономические основы еврозоны ослабевают из-за роста стоимости заимствований, в то время как США демонстрируют устойчивость, несмотря на самые жесткие условия по процентным ставкам за последние 22 года.
«Мы видели много повышений процентных ставок в США, но спрос и экономический рост сильны», - заявил в интервью Financial Times портфельный менеджер Fidelity International Арио Эмами Неджад.
«Темпы роста в Европе слабые; мы считаем, что [Европейский центральный банк] допустил ошибку в политике, и они с опозданием признают ее», - добавил он, имея в виду мнение о том, что ЕЦБ слишком высоко поднял стоимость заимствований и вынужден снижать их.
Во втором квартале экономика США выросла на 2,4%. Экономика еврозоны за то же время выросла всего на 0,3%.
По мнению аналитиков, повышение процентных ставок в Европе оказалось менее успешным для снижения инфляции, чем в США, так как в основном инфляция была вызвана ущербом, нанесенным поставкам продовольствия и энергоносителей в результате вторжения России в Украину.
Американские акции увеличивают разрыв с европейскими
Европейские фондовые рынки в первой половине этого года преподнесли сюрприз, перечеркнув почти повсеместные ожидания аналитиков в отношении их снижения. Относительно мягкая зима и ослабление энергетического кризиса в регионе помогли континенту избежать глубокого шока, а индекс Stoxx Europe 600 вырос на 8,5% за первые шесть месяцев этого года.
На фоне разочаровывающих результатов второго квартала эти достижения сошли на нет. Компании, входящие в индекс Stoxx 600, демонстрируют самое значительное падение квартальной прибыли со времен ранней фазы пандемии Covid-19. Крупнейшие европейские компании сообщили о падении прибыли на акцию во втором квартале на 17% в годовом исчислении, что более чем в два раза превышает падение прибыли их американских коллег, входящих в базовый индекс S&P 500.
В результате разрыв в цене акций с Уолл-стрит увеличился. В этом году индекс S&P 500 вырос почти на 20%, чему отчасти способствовал энтузиазм по поводу искусственного интеллекта, в котором доминируют американские компании.
«Если посмотреть на цены акций, то в США они уже некоторое время намного выше, чем в Европе и остальном мире», - сказал Тим Мюррей из инвестиционной компании T. Row Price в интервью Financial Times. Он добавил, что в США преобладает мнение о том, что они добьются мягкой посадки и избегут рецессии, в то время как в Европе в этом еще много сомнений.