Дональда Трампа ждут в суде, чтобы предъявить обвинения в заговоре с целью отменить результаты выборов 2020 года

77-летний Трамп должен предстать перед федеральным судом в Вашингтоне в четверг в 16:00 по местному времени.

Ожидается, что он будет присутствовать лично (а не по видеосвязи) и не признает себя виновным.

Как сообщается, у Трампа снимут отпечатки пальцев и попросят его предоставить базовую информацию о себе, в том числе дату рождения и номер социального страхования.

На предварительном слушании по делу против Трампа в четверг будет председательствовать судья-магистрат Моксила Упадхьяя. Но в целом процесс будет вести судья Таня Чуткан, назначенная президентом Бараком Обамой (дела между федеральными судьями распределяются случайным образом).

В новом обвинительном заключении Трампу выдвигаются обвинения по четырем пунктам, включая сговор с целью обмана США, подделку показаний свидетеля и сговор с целью нарушения прав граждан.

Специальный прокурор Джек Смит, однако, не обвиняет Трампа в подстрекательстве толпы своих сторонников, которые 6 января 2021 года ворвались в Капитолий после выступления уходящего президента.

После ухода с поста президента Трамп всего один раз приезжал в Вашингтон . Уже в среду вечером у здания суда начала выстраиваться очередь из желающих увидеть его.

Накануне предъявления обвинения Трамп раскритиковал расследование, назвав его доказательством «коррупции, скандала и провала» США при президентстве Джо Байдена.