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За минувшие сутки на дорогах Эстонии задержали 16 нетрезвых водителей

rus.postimees.ee
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Полицейский рейд "Дуют все".
Полицейский рейд "Дуют все". Фото: Eero Vabamägi

За минувшие сутки на дорогах Эстонии полиция отстранила от вождения 16 водителей с признаками алкогольного или наркотического опьянения.

Вождение в состоянии алкогольного опьянения, то есть в том случае, если превышен допустимый предел в 0,2-1,49 промилле, может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.

Вождение в состоянии наркотического опьянения или в том случае, если содержание алкоголя превышает 1,5 промилле, может быть наказано в уголовном порядке или штрафом в 30-500 единиц дневных зарплат или лишением свободы сроком на три года. В качестве дополнительного наказания суд может лишить водительских прав на срок до трех лет.

Автомобиль также может быть конфискован как средство осуществления преступления.

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