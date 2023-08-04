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В Харьюмаа автомобиль вылетел с дороги и въехал в дерево: водителя госпитализировали

rus.postimees.ee
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Скорая помощь.
Скорая помощь. Фото: Madis Veltman

В четверг, 3 августа, в Харьюмаа произошло ДТП, в котором пострадал человек.

Инцидент имел место в деревне Васкьяла волости Раэ Харьюского уезда. Автомобиль Toyota RAV4, которым управляла 47-летняя женщина, выехал с дороги и врезался в дерево.

Водителя госпитализировали.

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