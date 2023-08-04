В Харьюмаа автомобиль вылетел с дороги и въехал в дерево: водителя госпитализировали

Rus.Postimees.ee112В Харьюмаа автомобиль вылетел с дороги и въехал в дерево: водителя госпитализировалиrus.postimees.ee4 августа 2023, 07:46Facebook TwitterComments Скорая помощь. Фото: Madis VeltmanВ четверг, 3 августа, в Харьюмаа произошло ДТП, в котором пострадал человек.Инцидент имел место в деревне Васкьяла волости Раэ Харьюского уезда. Автомобиль Toyota RAV4, которым управляла 47-летняя женщина, выехал с дороги и врезался в дерево.Водителя госпитализировали.Facebook TwitterComments Ключевые слова харьюмааtoyota rav4 Pекомендуем