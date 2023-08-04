В Евросерии «Флора» выйдет против чемпионов Румынии

Таллиннская «Флора» в третьем туре Лиги конференций выйдет против чемпиона Румынии «Фарула».
Флора начала евросезон в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов, где им пришлось признать по итогам двух игр превосходство действующего чемпиона Польши «Ракува» - 4:0.
Таким образом, они попали сразу в третий предварительный раунд Лиги конференций, а теперь выяснилось, что их соперником станет «Фарул», принадлежащий легенде румынского футбола Георге Хаджи.
Лучший румынский клуб встретился с армянским клубом «Урарту» во втором предварительном раунде Лиги конференций и выиграл оба матча со счетом 3:2.
Матчи «Флоры» и «Фарула» состоятся 10 и 17 августа.