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В Евросерии «Флора» выйдет против чемпионов Румынии

rus.postimees.ee
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Игроки таллиннской "Флоры".
Игроки таллиннской "Флоры". Фото: Eero Vabamägi

Таллиннская «Флора» в третьем туре Лиги конференций выйдет против чемпиона Румынии «Фарула».

Флора начала евросезон в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов, где им пришлось признать по итогам двух игр превосходство действующего чемпиона Польши «Ракува» - 4:0.

Таким образом, они попали сразу в третий предварительный раунд Лиги конференций, а теперь выяснилось, что их соперником станет «Фарул», принадлежащий легенде румынского футбола Георге Хаджи.

Лучший румынский клуб встретился с армянским клубом «Урарту» во втором предварительном раунде Лиги конференций и выиграл оба матча со счетом 3:2.

Матчи «Флоры» и «Фарула» состоятся 10 и 17 августа.

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