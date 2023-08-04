Во-первых, конечно, в режиссерскую задачу входит совместить музыкальную драматургию с языком драматического театра. Во-вторых, здесь Стоппард замечательно совмещает приемы драматургии абсурда с концентрированным, не нуждающимся в натуралистических подробностях, реализмом и выстраивает таким образом мир, из которого изъята нормальная человеческая логика, мир иррациональный по сути. И чувствуется, какое наслаждение для режиссера – погружаться в созданное драматургом искривленное, неэвклидово, пространство и не только идти за Стоппардом, но и находить решения, делающие эту написанную почти полвека назад вещь абсолютно сегодняшней.

В этом мире может произойти все, что угодно. И режиссер делает так, что Дирижер, демиург оркестра, слышного только безумному Иванову (и нам, зрителям) становится в момент истины вершителем судеб тех двоих, которых было велено разместить в одной камере (простите, оговорка: в одной палате) больницы номер три: действительно свихнувшегося на навязчивой идее собственного оркестра Иванова (Пеэтер Таммеару) и диссидента Александра (Ян Ууспыльд). Дирижер надевает мундир и фуражку полковника КГБ, поверх – белый халат, и ставит опрашиваемым (допрашиваемым?) окончательные диагнозы, путая их: у психа спрашивает, могут ли здорового человека упечь в сумасшедший дом, а у диссидента – есть ли у него оркестр. Оба отвечают отрицательно. Может показаться, это ошибка Полковника, который сам впал в маразм, но скорее – его дьявольский замысел. Два пациента из одной палаты – тезки и однофамильцы, два Александра Иванова. От диссидента надо избавиться, вытолкнуть его из больницы, объявить исцеленным: ведь если он вылечился, значит, был психически нездоров, значит, психиатрия достигла своей цели, и можно объявить клеветой утверждения, будто в психушки кидают здоровых людей за их убеждения. И Полковник находит устраивающий его выход. (Надо видеть, с каким упоением играет этот маленький эпизод дирижер Тыну Кальюсте, с какой радостью он перевоплощается в ласкового монстра!)