Таллиннский аэропорт: мы снова друзья с Ryanair, летом они могут открыть новые линии

«С Ryanair у нас интересные отношения. В данный момент мы опять друзья и вместе работаем», – заявил накануне Пяргмяэ в интервью передаче «Летний горизонт» на телеканале ETV+.

«Сейчас Ryanair обслуживает восемь линий из Таллинна, а зимой эта авиакомпания возобновит полеты в кипрский Пафос», – отметил он.