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Таллиннский аэропорт: мы снова друзья с Ryanair, летом они могут открыть новые линии

rus.postimees.ee
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Самолет авиакомпании Ryanair в Таллиннском аэропорту.
Самолет авиакомпании Ryanair в Таллиннском аэропорту. Фото: Mihkel Maripuu

Коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ предположил, что летом 2024 года ирландский авиаперевозчик Ryanair расширит свое присутствие на эстонском рынке, пишет Rus.ERR.

«С Ryanair у нас интересные отношения. В данный момент мы опять друзья и вместе работаем», – заявил накануне Пяргмяэ в интервью передаче «Летний горизонт» на телеканале ETV+.

«Сейчас Ryanair обслуживает восемь линий из Таллинна, а зимой эта авиакомпания возобновит полеты в кипрский Пафос», – отметил он.

Он также предположил, что летом следующего года ирландский лоукостер может еще больше расширить сеть своих маршрутов из Таллинна.

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