Таллиннский аэропорт: мы снова друзья с Ryanair, летом они могут открыть новые линии

Коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ предположил, что летом 2024 года ирландский авиаперевозчик Ryanair расширит свое присутствие на эстонском рынке, пишет Rus.ERR.
«С Ryanair у нас интересные отношения. В данный момент мы опять друзья и вместе работаем», – заявил накануне Пяргмяэ в интервью передаче «Летний горизонт» на телеканале ETV+.
«Сейчас Ryanair обслуживает восемь линий из Таллинна, а зимой эта авиакомпания возобновит полеты в кипрский Пафос», – отметил он.
Он также предположил, что летом следующего года ирландский лоукостер может еще больше расширить сеть своих маршрутов из Таллинна.