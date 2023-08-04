Популярный ресторан переехал в квартал Маакри

Основатель и шеф-повар ресторана Роман Защеринский рассказал, что концепция ресторана была обновлена. Вдохновлялся он лондонскими заведениями, где встречаются кулинарные традиции разных культур: «Помимо наслаждения слоуфудом, наш новый ресторан предлагает обеденное меню – мы быстро приготовим для вас настоящий японский рамен и салаты. Бар шампанского добавляет ресторану элегантности и исключительных вкусовых нюансов. Здесь мы хотим предложить шампанское по более доступной цене, чем та, к которой привыкли в Эстонии».

Роман Защеринский. Фото: Kolm Sibulat

Kolm Sibulat, который работал на улице Теллискиви уже почти десять лет, предлагает по новому адресу свежее меню, для которого было приобретено особое кухонное оборудование.

«Раньше для изготовления лапши мы использовали классическую лапшевую машину, но в новом ресторане мы начнем делать лапшу на специальной японской рамен-машине, которая придает готовой лапше настоящие азиатскую текстуру и вкус», - пояснил Роман Защеринский.

Хозяйка ресторана Яна Защеринский добавила, что в новом меню больше внимания будет уделяться растительным ингредиентам и пищевой непереносимости, чтобы вкусовыми ощущениями мог насладиться каждый. «Например, рамен традиционно готовят из пшеничной муки, но мы также предлагаем безглютеновую альтернативу», - отметила она.

Ресторан Kolm Sibulat переехал в квартал Маакри. Фото: Kolm Sibulat