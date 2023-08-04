Мэрия столицы рассказала, что будет с трамваями и движением в центре в начале учебного года

«Трамваи начнут ходить по Тартускому шоссе к началу учебного года. В направлении Кадриорга трамвайное движение первоначально планировалось открыть в конце сентября, однако в связи с обнаружением моста через реку Хярьяпеа под перекрестком улицы Пронкси и Нарвского шоссе в проект реконструкции улиц Йыэ и Пронкси необходимо внести небольшие изменения и скорректировать расположение подземных коммуникаций. Дополнительные работы сдвинут открытие трамвайного движения в направлении Кадриорга на шесть дней – оно восстановится в начале октября», - ответил Свет на запрос Rus.Postimees.

«Мы изначально планировали выполнить как можно больше строительных работ к началу учебного года, чтобы постараться свести вызванные стройками неудобства к минимуму. Естественно, это не всегда возможно: некоторые объекты - новая трамвайная ветка - настолько объемны, что их не построить за пару летних месяцев», - отметил вице-мэр.

«Другим важным фактором был Молодежный праздник песни и танца в начале июля: шествие праздника прошло по привычному маршруту - по Нарвскому шоссе, и поэтому ремонтные работы на перекрестках Хобуяамаа и Нарвского шоссе с Пронкси начались лишь в июле, а не, например, в июне», - сказал Свет.