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История ⟩ Серийные убийства, оставившие неизгладимый след в истории медицины

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Скелет Уильяма Берка до сих пор хранится в Хирургическом музее Эдинбургского университета. Пригвожденный к позорному столбу за свои гнусные преступления, этот экспонат наверняка заставляет посетителей музея задуматься о вопросах медицинской этики.
Скелет Уильяма Берка до сих пор хранится в Хирургическом музее Эдинбургского университета. Пригвожденный к позорному столбу за свои гнусные преступления, этот экспонат наверняка заставляет посетителей музея задуматься о вопросах медицинской этики. Фото: Anatomical Museum collection, University of Edinburgh / National / SWNS

Никто не хочет попасть на операционный стол под скальпель необученного хирурга. Как выразился в 1828 году парламентский комитет Великобритании по торговле трупами, «если не изучать анатомию, препарируя мертвых, то ее придется изучать, калеча живых».

Вторая перспектива тоже кажется не особо приятной, поэтому остается лишь благодарить судьбу за то, что мы родились в то время и в том месте, где кабинеты анатомии не страдают от недостатка трупов, а в нашем распоряжении имеются подробные анатомические атласы и программное обеспечение, благодаря которому мы знаем о теле человека все, до последней мышцы, нерва или кости.

Если в наше время большая часть трупов, использующихся в образовательных и научных целях, попадает на стол для вскрытия с предварительного разрешения самого усопшего, то так было далеко не всегда. До XIX века в Великобритании и многих других странах студенты-медики обычно могли учиться и практиковаться только на трупах казненных и самоубийц. Но когда в конце XIX века в Великобритании смертная казнь начала терять общественную поддержку и были приняты новые, более мягкие законы, медицинские школы оказались в весьма затруднительном положении. Желающих учиться становилось все больше, а препарировать было практически некого – в Эдинбурге, который в то время наравне с Болоньей и Падуей являлся настоящим европейским центром анатомических исследований, появлялось по два-три трупа в год.

Расхитители могил и серийные убийцы Уильям Берк и Уильям Хэр. 

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Расхищения могил стали настолько обычным явлением, что близким усопших приходилось сторожить могилы, а на кладбищах появились сторожевые вышки. Однако даже трупов из могил не хватало – чем свежее был труп, тем большую образовательную ценность он представлял. Двум дельцам не потребовалось много времени, чтобы в сложившейся ситуации додуматься до жуткой бизнес-идеи. В 1828 году два Уильяма, Берк и Хэр, вписали себя в историю медицины самым ужасающим образом: в течение года они продали местному анатому 17 человеческих тел в среднем по десять фунтов за каждое. Первый труп появился волей случая, а вот 16 следующих жертв встретили свою смерть от рук Берка и Хэра (некоторые источники пишут о 30 жертвах, но эти данные не находят подтверждения).

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