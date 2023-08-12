История ⟩ Серийные убийства, оставившие неизгладимый след в истории медицины

Если в наше время большая часть трупов, использующихся в образовательных и научных целях, попадает на стол для вскрытия с предварительного разрешения самого усопшего, то так было далеко не всегда. До XIX века в Великобритании и многих других странах студенты-медики обычно могли учиться и практиковаться только на трупах казненных и самоубийц. Но когда в конце XIX века в Великобритании смертная казнь начала терять общественную поддержку и были приняты новые, более мягкие законы, медицинские школы оказались в весьма затруднительном положении. Желающих учиться становилось все больше, а препарировать было практически некого – в Эдинбурге, который в то время наравне с Болоньей и Падуей являлся настоящим европейским центром анатомических исследований, появлялось по два-три трупа в год.

Расхитители могил и серийные убийцы Уильям Берк и Уильям Хэр. TopFoto

Расхищения могил стали настолько обычным явлением, что близким усопших приходилось сторожить могилы, а на кладбищах появились сторожевые вышки. Однако даже трупов из могил не хватало – чем свежее был труп, тем большую образовательную ценность он представлял. Двум дельцам не потребовалось много времени, чтобы в сложившейся ситуации додуматься до жуткой бизнес-идеи. В 1828 году два Уильяма, Берк и Хэр, вписали себя в историю медицины самым ужасающим образом: в течение года они продали местному анатому 17 человеческих тел в среднем по десять фунтов за каждое. Первый труп появился волей случая, а вот 16 следующих жертв встретили свою смерть от рук Берка и Хэра (некоторые источники пишут о 30 жертвах, но эти данные не находят подтверждения).