Кремль использует все более отчаянную тактику для вербовки солдат

После ухода частной армии Вагнера с Украинского фронта недостатки русских войск обострились, и для расширения армии теперь применяются более энергичные приемы.
С сентября на российском телевидении каждый день будет показываться новая часовая программа, в которой зрителей ждут рассказы о подвигах российских мужей и сыновей на украинском фронте.
Название программы пока не определено, но она призвана передать слезливые кадры, цель которых - мотивировать мужчин свободно и патриотично бросаться в так называемую мясорубку Украины, сообщает британское издание The Economist. В прошлом году в Россия объявила, что нереагирование на призыв к мобилизации будет уголовно преследоваться, это означает, что все так называемые дезертиры могут быть приговорены к лишению свободы на срок до десяти лет.
Широкий круг новобранцев
В последние недели в Москве был принят ряд законов, расширяющих круг призывников. «Новые законы писались для большой войны, для всеобщей мобилизации. Атмосфера этой великой войны уже витает в воздухе», - так охарактеризовал изменения в законодательстве в сфере национальной обороны России председатель Государственного комитета по обороне Государственной Думы РФ Андрей Картаполов.
Отныне в России дела призывников будут храниться в электронном виде, а повестки будут передаваться в электронном виде или через соответствующий правительственный веб-портал.
Количество исключений также было уменьшено. Например, обязанность содержать нескольких детей или нетрудоспособного близкого человека уже не является в России исключением, освобождающим военнослужащего от обязанности умереть во имя государства. С момента получения повестки призывнику запрещается покидать территорию России.
Хотя у Путина и недостаточно войск, чтобы завоевать еще больше территорий в Украине, он заботится о силе армии, чтобы укрепить свою власть, отмечает The Economist. На данный момент неизвестно, сколько еще человек потребуется призвать в российскую армию.
Российское военное руководство считает людские ресурсы, необходимые для армии, неисчерпаемыми. После состоявшейся в прошлом году частичной мобилизации были предприняты меры для пополнения рядов армии до 400 тысяч контрактников, пишет The Economist. Их вербуют в такси, на работе и на тренировке. По всей стране установлены большие вербовочные щиты.
По официальным данным, в результате такой призывной кампании в армию будет направлено около 170 тысяч человек, но реальные цифры могут быть ниже, выяснил The Economist со ссылкой на независимого наблюдателя из Москвы, который предоставил информацию изданию СМИ.
Обман русских матерей
Последний закон о призыве на срочную военную службу был издан для мужчин в возрасте 18-27 лет, которых, по данным Минобороны России, насчитывалось более 140 000 человек. Отправка молодых призывников на фронт была в России темой-табу со времен войн в Афганистане и Чечне. Есть опасения, что за таким шагом последует отчаянная реакция российских матерей.
Поэтому с новобранцами составляются отдельные контракты, в которых видно добровольное желание этих мужчин отправиться на фронт в Украину. Одним из аргументов является вознаграждение.
Такие контракты часто навязывают малоосведомленным молодым людям, в том числе ложью или угрозами, передает The Economist слова молодого человека, которому удалось бежать из России.
Одним из факторов, ограничивающих рост российской армии, является количество учебных центров и нехватка офицеров, проводящих обучение. Это также считается причиной того, что возраст использования резервистов был увеличен в национальном оборонном законодательстве до 65 лет.