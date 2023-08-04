Кремль использует все более отчаянную тактику для вербовки солдат

С сентября на российском телевидении каждый день будет показываться новая часовая программа, в которой зрителей ждут рассказы о подвигах российских мужей и сыновей на украинском фронте.

Название программы пока не определено, но она призвана передать слезливые кадры, цель которых - мотивировать мужчин свободно и патриотично бросаться в так называемую мясорубку Украины, сообщает британское издание The Economist. В прошлом году в Россия объявила, что нереагирование на призыв к мобилизации будет уголовно преследоваться, это означает, что все так называемые дезертиры могут быть приговорены к лишению свободы на срок до десяти лет.

Широкий круг новобранцев

В последние недели в Москве был принят ряд законов, расширяющих круг призывников. «Новые законы писались для большой войны, для всеобщей мобилизации. Атмосфера этой великой войны уже витает в воздухе», - так охарактеризовал изменения в законодательстве в сфере национальной обороны России председатель Государственного комитета по обороне Государственной Думы РФ Андрей Картаполов.

Отныне в России дела призывников будут храниться в электронном виде, а повестки будут передаваться в электронном виде или через соответствующий правительственный веб-портал.

Количество исключений также было уменьшено. Например, обязанность содержать нескольких детей или нетрудоспособного близкого человека уже не является в России исключением, освобождающим военнослужащего от обязанности умереть во имя государства. С момента получения повестки призывнику запрещается покидать территорию России.