Всех желающих приглашают на бесплатные тренировки в парк Тондираба

В августе в парке Тондираба пройдут занятия на уличных тренажерах под руководством тренера. Принять участие в занятиях можно будет совершенно бесплатно.
«В Таллинне, в том числе и в Ласнамяэ, установлено много площадок с уличными тренажерами. К сожалению, многие люди проходят мимо них. Либо потому, что не знают, как ими пользоваться, либо из-за нерешительности. На наших занятиях тренер продемонстрирует и, при необходимости, проконсультирует участников, как безопасно и максимально эффективно использовать уличные тренажеры. Я приглашаю всех желающих принять участие в тренировках, чтобы в будущем каждый мог использовать уличные тренажеры самостоятельно», – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
Управа района предлагает жителям занятия спортом на свежем воздухе под руководством тренера 11 августа и 25 августа. Занятия продолжительностью один час начнутся в 17.00. Место тренировок – расположенная в парке Тондираба тренажерная площадка, которая является одним из крупнейших уличных тренажерных залов в странах Балтии и Скандинавии. Всего здесь расположено 20 различных спортивных снарядов.
Место сбора – ул. Варраку 16, рядом с большой детской площадкой.
Занятия проведет тренер Алина Богданова. Организаторы приглашают всех любителей активного образа жизни принять участие в тренировках, которые подойдут, в том числе, и для начинающих.
Мероприятие бесплатное для всех участников, предварительная регистрация не требуется. Поскольку тренировки будут проходить на открытом воздухе, участников просят одеваться по погоде.