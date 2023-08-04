Всех желающих приглашают на бесплатные тренировки в парк Тондираба

«В Таллинне, в том числе и в Ласнамяэ, установлено много площадок с уличными тренажерами. К сожалению, многие люди проходят мимо них. Либо потому, что не знают, как ими пользоваться, либо из-за нерешительности. На наших занятиях тренер продемонстрирует и, при необходимости, проконсультирует участников, как безопасно и максимально эффективно использовать уличные тренажеры. Я приглашаю всех желающих принять участие в тренировках, чтобы в будущем каждый мог использовать уличные тренажеры самостоятельно», – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.