Руководитель по персоналу: слишком длинное рабочее время разрушает психику людей

Кому-то кажется, что долгие рабочие часы являются инвестицией человека в будущее, но часто эти жертвы приносятся за счет психического здоровья, поэтому получения выгоды от таких инвестиций так никогда и не происходит, пишет директор по персоналу Swedbank Юлле Пинд.
У людей появляется чувство уверенности, если у них получается сосредоточиться на определенной сфере жизни. Для молодежи этой сферой в основном оказывается образование, за приобретением которого следует профессиональная деятельность. Ставятся цели, которых человек хочет достичь как можно быстрее, и человек уже представляет сумму, которую он рассчитывает однажды получать в виде зарплаты.
Недавно я встречалась с предпринимателями в возрасте от 20 до 30 лет, с которыми мы обсуждали тему оптимального рабочего времени и, как следствие, качества жизни. Когда я пыталась убедить их, что нормальная рабочая неделя составляет сорок часов и не больше, мне отвечали, что этого недостаточно. Однако практика показывает, что переутомление часто является причиной проблем с психическим здоровьем, а также эмоционального выгорания. В то же время, согласно исследованиям, и физические проблемы со здоровьем у людей все чаще вызываются психическими проблемами. Таким образом, люди, как правило, предпочтут скорее взять больничный, чем разобраться с основной проблемой, при этом их психическое здоровье продолжает ухудшаться.
Для меня ясность в этом вопросе наступила во время одного из тренингов, когда участников попросили закрыть глаза и подумать о том, где мы хотим оказаться через пятьдесят лет: какие люди нас будут окружать, как будет выглядеть наша жизнь и какими мы сами будем. Тогда я поняла, что если я не приложу сейчас усилий для сохранения важных отношений с людьми, мне в будущем, возможно, будет просто не к кому обратиться. Я осознала, что потеряла многих друзей из-за работы и образа жизни, потому что у меня просто не было на друзей времени.
Полноценная жизнь означает больше, чем просто работу. Для поддержания психического здоровья нужны хорошие отношения с людьми, достаточное время для сна и полноценный отдых, сбалансированное питание и физические нагрузки, а также испытывание приятных эмоций.
Когда вы молоды, может показаться, что многочасовая работа - это инвестиция в будущее, но если делать ее за счет своего психического здоровья, возможно, эта инвестиция никогда не окупится. Какой будет жизнь в ваши 70-80 лет, во многом зависит от сегодняшнего выбора. Поэтому приятно видеть, что психическое здоровье и баланс между работой и личной жизнью ценятся все больше и больше в обществе, в том числе и на уровне руководителей компаний.
Все приведенные доводы вовсе не означают, что карьерный рост - это плохо. Повышение профессиональной компетентности и достижение поставленных целей также важны для самореализации и гарантий независимости, но успех все-таки достигается путем нахождения баланса.
Одна сфера жизни не должна быть изолированной от другой, потому что крах в одной часто означает крах в другой. Другими словами, если отношения в семье в порядке, работа тоже идет хорошо, а если работа идет хорошо, то это положительно сказывается и на личной жизни. Никто из нас не может дожить до глубокой старости и быть счастливым, только лишь работая.
Карьера обеспечивает ощущение целостности и устойчивости в нашей жизни, то есть успешен тот, кто умеет совмещать работу и личную жизнь, и при этом одинаково ценит и то, и другое. Только тогда можно развиваться как личность и добиваться целей таким образом, чтобы преуспев в чем-то можно было и разделить с кем-то свои победы.
Ранее о важности психического здоровья годами замалчивалось, а сейчас, к сожалению, чувствуется, что люди даже испытывают перенасыщение этой темой. Несмотря на эту тененцию, необходимо продолжать говорить о психическом здоровье работников с работодателями. Нам всем нужно заботиться о своей психической стабильности.