Руководитель по персоналу: слишком длинное рабочее время разрушает психику людей

Полноценная жизнь означает больше, чем просто работу. Для поддержания психического здоровья нужны хорошие отношения с людьми, достаточное время для сна и полноценный отдых, сбалансированное питание и физические нагрузки, а также испытывание приятных эмоций.

Когда вы молоды, может показаться, что многочасовая работа - это инвестиция в будущее, но если делать ее за счет своего психического здоровья, возможно, эта инвестиция никогда не окупится. Какой будет жизнь в ваши 70-80 лет, во многом зависит от сегодняшнего выбора. Поэтому приятно видеть, что психическое здоровье и баланс между работой и личной жизнью ценятся все больше и больше в обществе, в том числе и на уровне руководителей компаний.

Все приведенные доводы вовсе не означают, что карьерный рост - это плохо. Повышение профессиональной компетентности и достижение поставленных целей также важны для самореализации и гарантий независимости, но успех все-таки достигается путем нахождения баланса.

Одна сфера жизни не должна быть изолированной от другой, потому что крах в одной часто означает крах в другой. Другими словами, если отношения в семье в порядке, работа тоже идет хорошо, а если работа идет хорошо, то это положительно сказывается и на личной жизни. Никто из нас не может дожить до глубокой старости и быть счастливым, только лишь работая.

Карьера обеспечивает ощущение целостности и устойчивости в нашей жизни, то есть успешен тот, кто умеет совмещать работу и личную жизнь, и при этом одинаково ценит и то, и другое. Только тогда можно развиваться как личность и добиваться целей таким образом, чтобы преуспев в чем-то можно было и разделить с кем-то свои победы.