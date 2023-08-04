Назад в двухтысячные: кредиты на реновацию дач снова в моде

По словам руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor Танеля Ребане, обращение за кредитом на реконструкцию дачи достаточно популярно. «Сейчас вновь входит в моду тенденция конца 1990-х - начала 2000-х годов, когда дачи переоборудовались для круглогодичного проживания», - говорит он.

«Поскольку доступность кредитов снизилась из-за стремительного роста Euribor, многие ищут жилье подальше от больших городов, и переоборудование летнего домика может стать для многих доступной альтернативой».

Получение кредита на ремонт дачи во многом зависит от того, какой именно объект недвижимости вы хотите отремонтировать. Важны и состояние здания, и его местоположение, и, конечно же, сумма, которую вы хотите взять в кредит. «Если речь идет о небольших суммах, то можно взять малый кредит в размере до 20 000 евро», – говорит Ребане.

Стоимость малого кредита не привязана к ставке Euribor, поэтому можно не опасаться, что она вырастет.

Если же планируется более масштабная реновация и требуется более солидная сумма, то, по словам Ребане, подойдет, например, кредит-идея, цена которого привязана к Euribor, а процентная ставка несколько выше, чем по жилищному кредиту.