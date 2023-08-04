Фото ⟩ В Раквере полыхал жилой дом

Согласно предварительной информации, поступившей спасателям, деревянный дом горел открытым пламенем и в нем были люди.

«Когда мы прибыли на место происшествия, то увидели, что пламя вырывается из окна с задней стороны здания. Мы сразу же приступили к дымовому погружению и тушению пожара. К нашему прибытию люди уже покинули дом», - сказал старший Раквереской спасательной команды Мадис Моор. По его словам, когда пожар начался, в доме, вероятно, находились два человека.

В результате быстрых действий спасателей дом удалось спасти от разрушения, но все равно он пострадал от воды и огня. По словам Моора, некоторое время назад Спасательный департамент консультировал жильцов относительно пожарной безопасности, так как с этим ранее уже были проблемы.

О причинах возгорания говорить пока рано, так как квартира, в которой, по всей видимости, начался пожар, полностью обуглилась.