Свергнутый президент Нигера: весь регион может подпасть под влияние России и ЧВК «Вагнер»

«В этот трудный час я призываю правительство Соединенных Штатов и все международное сообщество помочь нам в восстановлении конституционного порядка», - написал Мохамед Базум в колонке в американской газете Washington Post, которую он начал словами «Я пишу эти строки как заложник».

В своем воззвании Мохамед Базум особо отмечает, что военная хунта Нигера хочет, как и хунты соседних Мали и Буркина-Фасо, пригласить к себе российскую ЧВК «Вагнер» вместо французов и американцев, до сих пор помогавших Нигеру бороться с группировками исламских радикалов.

«Весь регион Центрального Сахеля может попасть под российское влияние через "Группу Вагнер", чьи жестокие террористические методы были наглядно продемонстрированы в Украине», - пишет Базум.

Свергнутый президент заявляет, что, вопреки утверждениям военных-путчистов, благодаря помощи США и Франции жить в Нигере в последние два года стало значительно безопасней: вылазки исламистских группировок на юге, западе и севере страны почти прекратились.

Мохамед Базум - первый президент Нигера, мирно и на демократических выборах сменивший предыдущего лидера страны в 2021 году.

Сенегал готов к интервенции

Тем временем Сенегал объявил, что готов послать войска в Нигер, если так решит альянс стран Западной Африки ECOWAS. В конце прошлой недели лидеры стран ECOWAS пригрозили путчистам Нигера интервенцией, если они в течение недели не вернут власть президенту Базуму.