Посвятивший себя поиску пропавших Ааре Рюутель: больше находим живыми, но мертвыми тоже находим. Это жизнь

- Можно использовать локатор. У нас в Тарту есть два пожилых с деменцией. Если вечером, когда они гуляют, они не доходят до дома, дочь посмотрит в телефоне и узнает, где они, по локатору. Самое главное, чтобы человек его нигде не оставил. Если у человека есть такой локатор, то ни мы, ни полиция их уже не ищем, потому что родственники сами их находят.

- Приходится ли искать детей, которые уходят куда-то из дома играть или не вернулись из школы?

- Тех, которые не вернулись из школ, приходится довольно часто искать. Маленьких детей, которые играют, к счастью, - очень редко, и в последние годы находили их всех.

Дети убегают дальше, а пожилые люди могут быть совсем рядом. Нужно очень тщательно все вокруг смотреть. Мы ищем на 360 градусов по кругу и двигаемся все дальше и дальше.

- Как вы вообще собираете эту группу? Допустим, поступил вызов и нужно кого-то искать. У вас же нет постоянных сотрудников, это все добровольцы?

- Все добровольцы.

- Как собирается группа?