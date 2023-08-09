Посвятивший себя поиску пропавших Ааре Рюутель: «Полиция меня недолюбливает»

Сейчас лето, люди ходят по грибы и по ягоды в лес. Заблудившиеся в лесу грибники - это большая группа из тех, кто каждый год пропадает без вести. Специалист по поиску пропавших расскажет, почему люди не могут самостоятельно выйти из леса, как нужно готовиться к походу в лес и что взять с собой? Что нужно сделать родственникам, если их пожилой член семьи или дети любят ходить в лес?

Также поговорим с Ааре Рюутелем о том, почему он посвятил себя поиску пропавших. Правда ли, что полиция с поисками не справляется? Кто становится добровольным участником поисковых операций? Насколько дорого организовать розыскную операцию и откуда берутся деньги на это? Стало ли в последнее время легче искать людей благодаря техническим средствам?