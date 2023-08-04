Полиция задержала подозреваемых в ограблении автомоек

33-летний и 34-летний мужчины подозреваются в совершении краж на трех разных мойках самообслуживания. 25 июня в 4 часа утра из монетоприемника мойки самообслуживания на Рижском шоссе в Пярну были похищены монеты на сумму около 400 евро, 26 июня в 1 час 20 минут из монетоприемника автомойки на Пярлимыйза-теэ были похищены монеты также на сумму около 400 евро, а 4 июля в 3 часа ночи из монетоприемника мойки самообслуживания на улице Келлукесе были похищены монеты на сумму около 1000 евро.

Ведущий следователь Пярнуского отделения полиции Леннарт Пулк сообщил, что, насколько известно на данный момент, мужчины разобрали панели управления монетроприемников, чтобы получить доступ к деньгам. Три автомата были взломаны, в результате чего предприятиям был нанесен ущерб на общую сумму около 10 000 евро. «С одной стороны, нам удалось установить личности воров благодаря камерам наблюдения, а с другой стороны, помогло то, что воры оставили на месте преступления вещи, которые помогли нам их опознать», - сказал Пулк.

По словам Пулка, один из них, 33-летний мужчина, был задержан в качестве подозреваемого 27 июля. Поскольку мужчина имеет судимость за кражи, прокуратура ходатайствовала об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, так как есть основания полагать, что он продолжит совершать преступления. Суд заключил его под стражу 28 июля.