Тянак прервал свое выступление на этапе чемпионата мира – из-под капота его машины повалил дым

Проблемы у Тянака начались на 6,1 км третьего спецучастка: на прямом отрезке двигатель автомобиля Ford Puma Rally1 потерял мощность, и машина могла продолжать движение со скоростью около 80 км/ч благодаря электропитанию. Вскоре Тянак и Ярвеоя прекратили гонку и направились в сторону ремонтной зоны.

Во время движения по лесным дорогам они обсуждали между собой, из-за чего могли возникнуть проблемы. Ярвеоя предположил, что в какой-то момент пропала компрессия, Тянак ответил, что на какое-то время перестала работать гидравлика, но потом она снова включилась.

Машину позже оставили на обочине, потому что из-под капота повалил дым. Ярвеоя поспешил выйти из машины, чтобы взглянуть на двигатель.

Тянак начал финское ралли в четверг вечером с победы в тестовых заездах, но уже на первом спецучастке в пятницу он пожаловался, что не ехать на своем Ford быстро. Эстонец опустился на третье место в общем зачете, при этом уступил лидеру Калле Рованперя 0,4 секунды.

«Удивлен. Я был в настоящей беде. Прошел трассу максимально чисто. Но у меня не было хорошего контроля над машиной», — сказал Тянак после второго теста.