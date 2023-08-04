Тянак прервал свое выступление на этапе чемпионата мира – из-под капота его машины повалил дым

Отть Тянак и его штурман Мартин Ярвеоя были вынуждены прервать ралли Финляндии на третьем спецучастке – на шестом километре скоростного отрезка у машины отказал мотор и гонку пришлось продолжить только на мощности гибридного аккумулятора.
Проблемы у Тянака начались на 6,1 км третьего спецучастка: на прямом отрезке двигатель автомобиля Ford Puma Rally1 потерял мощность, и машина могла продолжать движение со скоростью около 80 км/ч благодаря электропитанию. Вскоре Тянак и Ярвеоя прекратили гонку и направились в сторону ремонтной зоны.
Во время движения по лесным дорогам они обсуждали между собой, из-за чего могли возникнуть проблемы. Ярвеоя предположил, что в какой-то момент пропала компрессия, Тянак ответил, что на какое-то время перестала работать гидравлика, но потом она снова включилась.
Машину позже оставили на обочине, потому что из-под капота повалил дым. Ярвеоя поспешил выйти из машины, чтобы взглянуть на двигатель.
Тянак начал финское ралли в четверг вечером с победы в тестовых заездах, но уже на первом спецучастке в пятницу он пожаловался, что не ехать на своем Ford быстро. Эстонец опустился на третье место в общем зачете, при этом уступил лидеру Калле Рованперя 0,4 секунды.
«Удивлен. Я был в настоящей беде. Прошел трассу максимально чисто. Но у меня не было хорошего контроля над машиной», — сказал Тянак после второго теста.
Напомним, что перед «ралли Эстония» на Ford был установлен новый двигатель, потому что предыдущий не работал должным образом. В результате был назначен пятиминутный штраф, выбивший эстонский экипаж из битвы за первые места. Тянак также жаловался на проблемы во время первого тестового заезда на «ралли Финляндия», тогда головную боль доставили проблемы с электроникой , но их сумели решить.