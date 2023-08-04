Скандал на женском ЧМ по футболу: главный тренер прилюдно лапал спортсменку за грудь

Источник, близкий к игрокам, сообщил The Guardian, что после тренировки в прошлую пятницу Мвапе терся о грудь одной из футболисток. Несколько членов команды стали свидетелями контакта.

ФИФА сообщила, что получила официальную жалобу на Мвапе после того, как Замбия обыграла Коста-Рику со счетом 3: 1 в финальном групповом матче.

Мвапе обвинили в сексуальных домогательствах еще до финала чемпионата мира. По словам футболистки, пожелавшей остаться анонимной, для главного тренера характерно заниматься сексом с игроками.

«Если он хочет заняться с вами сексом, вы должны сказать «да», — сказала спортсменка The Guardian. ФИФА также расследовала эти обвинения перед началом финального турнира.