Скандал на женском ЧМ по футболу: главный тренер прилюдно лапал спортсменку за грудь

На проходящем в Австралии и Новой Зеландии чемпионате мира по футболу среди женщин разразился скандал. Главный тренер сборной Замбии Брюс Мвапеа обвиняется в сексуальных домогательствах. Мужчина якобы лапал грудь футболистки в присутствии других игроков. Мужчину ранее обвиняли в сексуальных отношениях со своими подопечными.
Источник, близкий к игрокам, сообщил The Guardian, что после тренировки в прошлую пятницу Мвапе терся о грудь одной из футболисток. Несколько членов команды стали свидетелями контакта.
ФИФА сообщила, что получила официальную жалобу на Мвапе после того, как Замбия обыграла Коста-Рику со счетом 3: 1 в финальном групповом матче.
Мвапе обвинили в сексуальных домогательствах еще до финала чемпионата мира. По словам футболистки, пожелавшей остаться анонимной, для главного тренера характерно заниматься сексом с игроками.
«Если он хочет заняться с вами сексом, вы должны сказать «да», — сказала спортсменка The Guardian. ФИФА также расследовала эти обвинения перед началом финального турнира.
Мвапе тренирует женскую сборную Замбии с 2018 года. В прошлом году Замбии впервые удалось выйти в финал чемпионата мира. В африканской отборочной серии было завоевано третье место, а в решающей схватке женская сборная Нигерии потерпела поражение со счетом 1:0.