Кандидат в представители правительства в Ида-Вирумаа должен свободно говорить и на русском

Прием заявлений от соискателей продлится до 18 августа.

Претендент в том числе должен хорошо знать регион и его особенности, быть готовым работать как в столице, так и в Ида-Вирумаа, а также свободно владеть эстонским и русским языками.

"Мы надеемся подобрать подходящего человека не позднее начала октября", - сказал региональный министр Мадис Каллас, слова которого привела пресс-служба министерства.

Условия конкурса доступны здесь.