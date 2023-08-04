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Кандидат в представители правительства в Ида-Вирумаа должен свободно говорить и на русском

rus.postimees.ee
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Нарвская крепость.
Нарвская крепость. Фото: Eero Vabamägi

Министерство по делам регионов и сельского хозяйства в пятницу объявило открытый конкурс на должность представителя правительства Ида-Вирумаа, сообщает Rus.ERR.

Прием заявлений от соискателей продлится до 18 августа.

Претендент в том числе должен хорошо знать регион и его особенности, быть готовым работать как в столице, так и в Ида-Вирумаа, а также свободно владеть эстонским и русским языками.

"Мы надеемся подобрать подходящего человека не позднее начала октября", - сказал региональный министр Мадис Каллас, слова которого привела пресс-служба министерства.

Условия конкурса доступны здесь.

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