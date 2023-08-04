Апрель 1986 года вошел в историю как один из самых трагических. Авария на Чернобыльской АЭС и долгое молчание советских властей сказались на жизни нескольких тысяч человек - части из них пришлось покинуть свои дома, другие мучились от последствий радиации, а третьи рисковали жизнью и здоровьем, чтобы ликвидировать последствия аварии. Витаутс Лиепа был одним из них, пишет RUS TVNET.

«В день, когда произошла авария, мы не знали ничего. Не знали почти всю неделю, загорали во дворе и находились на улице. После этого начали бродить слухи, что зарубежная пресса пишет о взрыве на Чернобыльской атомной электростанции», - погрузившись в воспоминания, рассказывает литовскому порталу 15min.lt Витаутс.