Маарду приглашает на городской забег

Maardu City Run предлагает различные дистанции, чтобы каждый смог выбрать себе вызов по душе. Участники смогут выбирать между тремя основными дистанциями:

Neptunas 10 км c замером времени - для самых амбициозных бегунов, которые хотят бросить вызов самим себе. Старт в 13:00.

Stebby 5 км c замером времени - более короткая дистанция, подходящая как для начинающих, так и для опытных спортсменов. Старт в 13:00.

Детский забег Cappy (0-13 лет; 200-400 м) - короткая, но веселая беговая дистанция для самых маленьких. Старт в 12:00.