Маарду приглашает на городской забег

В последнее воскресенье месяца, 27 августа, в Маарду впервые пройдет забег Maardu City Run. Любители спорта и бега приглашаются принять участие в мероприятии, которое объединит как местных жителей, так и любителей бега со всей Эстонии. Забег организует MTÜ Rakvere Maraton (Eesti Ööjooks) в сотрудничестве с горуправой Маарду.
По словам мэра Маарду Владимира Архипова столь масштабный забег Maardu City Run состоится впервые и проводится он в рамках года физической активности. «Примечательно, что на этот раз забег пройдёт не в привычном лесопарке, а вдоль городских улиц. Maardu City Run предлагает уникальную возможность почувствовать спортивный дух и азарт соревнований, одновременно наслаждаясь прекрасным городским пейзажем. Мы хотим подарить всем участникам незабываемые впечатления от забега, объединяя местных жителей и гостей из разных регионов Эстонии», – сказал мэр.
«Мы стремимся сделать забег Maardu City Run многолетней традицией, которая объединяет людей посредством движения и прекрасной спортивной атмосферы. Регистрируйтесь на забег — встретимся на старте27 августа », — добавил Архипов.
Центр соревнований откроется в 10:00 утра в Маардуском центре досуга, а беговые площадки расположены в самом центре города Маарду. На протяжении всей дистанции, которая будет проходить по главным улицам Маарду и городским достопримечательностям, беговой участок будет хорошо обозначен и безопасен для всех соревнующихся. Старт и финиш находятся на улице Старди. С маршрутом забега можно ознакомиться ЗДЕСЬ. Организаторы мероприятия соблюдают все необходимые требования по здоровью и сохранности для обеспечения безопасности участников.
Maardu City Run предлагает различные дистанции, чтобы каждый смог выбрать себе вызов по душе. Участники смогут выбирать между тремя основными дистанциями:
Neptunas 10 км c замером времени - для самых амбициозных бегунов, которые хотят бросить вызов самим себе. Старт в 13:00.
Stebby 5 км c замером времени - более короткая дистанция, подходящая как для начинающих, так и для опытных спортсменов. Старт в 13:00.
Детский забег Cappy (0-13 лет; 200-400 м) - короткая, но веселая беговая дистанция для самых маленьких. Старт в 12:00.
Дистанции можно проходить в разном формате - бег, ходьба, скандинавская ходьба. Финиш закрывается в 15:00.
Регистрация на забег продлится до 25 августа, желающие могут зарегистрироваться по ссылке.