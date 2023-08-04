ИНТЕРВЬЮ ⟩ Профессор права ТУ: отъем российских активов может дорого нам обойтись

- С начала войны в Украине шли разговоры о возможности использования замороженных активов России для помощи Украине, почему это до сих пор не сделано?

- Это привлекательная идея, которую поддерживают многие, но если вдаваться в подробности, то тут вступают в игру юристы со всевозможными возражениями. Эти возражения и являются причиной того, что этот процесс затягивается. Ведь речь фактически идет о двух типах активов. Одни - это те, что принадлежат российскому государству и находятся за границей, другие - это активы, связанные с олигархами, то есть, частными лицами, и активы российских компаний. Правовые дебаты в этих случаях возникают разные.