Отменена закупка сайта стоимостью в несколько сотен тысяч

Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования. По словам министра Кристины Каллас, все расходы государства необходимо рассматривать критически и ставить очень четкие цели.

«Несомненно, молодежь необходимо вовлекать в социальные дискуссии, но делать это не через веб-сайт, а предоставляя больше прав молодежи. Я рекомендовала Harno приостановить объявленный им тендер на создание онлайн-платформы, чтобы пересмотреть мероприятия, запланированные в рамках проекта и дополнительно проконсультироваться с экспертами, которые помогли бы найти оптимальные способы вовлечения молодежи», - сказала министр.