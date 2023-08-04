Отменена закупка сайта стоимостью в несколько сотен тысяч

Министерство образования и науки (HTM) решило отменить объявленный Департаментом образования и молодежи (Harno) государственный тендер на создание платформы участия.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования. По словам министра Кристины Каллас, все расходы государства необходимо рассматривать критически и ставить очень четкие цели.
«Несомненно, молодежь необходимо вовлекать в социальные дискуссии, но делать это не через веб-сайт, а предоставляя больше прав молодежи. Я рекомендовала Harno приостановить объявленный им тендер на создание онлайн-платформы, чтобы пересмотреть мероприятия, запланированные в рамках проекта и дополнительно проконсультироваться с экспертами, которые помогли бы найти оптимальные способы вовлечения молодежи», - сказала министр.
Реализуемый по инициативе Harno проект «Умные решения в работе с молодежью» финансируется за счет грантов Европейской экономической зоны и норвежского государства. Общая сумма проекта составляет 871 435 евро. Одним из направлений деятельности проекта является создание онлайн-платформы участия. Предполагаемая стоимость тендера составляет 275 млн евро.