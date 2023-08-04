Полиция прекратила деятельность нелегального перевозчика пассажиров в Украину

Физическое лицо-предприниматель, являющийся гражданином Украины, оказался в поле зрения полиции, поскольку он осуществлял транспортировку людей в Украину, не имея при этом лицензии на пассажирские перевозки.

«Предприниматель осуществлял, скажем так, "пиратские" перевозки, пытаясь выдать свою деятельность за туристические экскурсии, поскольку там требования менее жесткие. Кроме нарушения закона об общественном транспорте, перевозчик нарушил также условия конкуренции», - пояснил руководитель группы в отделе надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Тоомас Коренев, добавив, что водители также не соблюдали требования, касающиеся времени вождения и отдыха, применяемые к автоперевозкам.

«Длительность рейса в одну сторону составляла более суток, и за это время водители не делали обязательные остановки для отдыха. Мы считаем неприемлемой ситуацию, когда уставший водитель подвергает опасности жизни около 50 пассажиров и представляет угрозу для других водителей на трассе», - заявил Коренев.