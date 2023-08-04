Будущего представителя правительства в Ида-Вирумаа ждет впечатляющая зарплата

«Поскольку это важная для правительства должность, на которую возлагаются большие надежды, мы запланировали средства в пределах сегодняшнего уровня зарплат вице-канцлеров и руководителей отделов. Окончательная цифра зарплаты зависит от кандидатов и соответствующих переговоров с ними», - сказал министр по делам регионов Мадис Каллас.

Будущему представителю правительства в Ида-Вирумаа будет предоставлена возможность внести свой вклад в развитие важного региона. «Ида-Вирумаа - это регион с разнообразным населением и окружающей средой, с большим потенциалом для развития предпринимательства, квалифицированной рабочей силой и хорошими возможностями для получения высшего образования, - подчеркнул Каллас. - Есть необходимая инфраструктура и транспортное сообщение для развития крупного бизнеса, все предпосылки для того, чтобы быть лидером зеленого поворота».

В то же время, по словам министра по делам регионов, все эти возможности не удалось использовать на благо региона, а многолетнее социально-экономическое отставание в последние годы усилилось.

Именно поэтому регион давно находится под пристальным вниманием государства, которое хочет предпринять реальные шаги для улучшения ситуации. «Согласно коалиционному соглашению, целью создания института регионального представителя правительства является содействие улучшению социально-экономического положения Ида-Вирумаа и усиление позиций государства на месте», - добавил Каллас.

По словам министра, правительство и регион Ида-Вирумаа возлагают большие надежды на спецпредставителя, поэтому в последние месяцы прошел ряд дискуссий на тему оснащения создаваемой должности, чтобы она соответствовала потребностям и ожиданиям всех сторон. «Для обсуждения задач и ролей представителя было проведено множество встреч как с руководителями самоуправлений Ида-Вирумаа, так и с представителями министерств», - объяснил он, добавив, теперь пора начинать поиски кандидата.

Кандидат должен хорошо знать регион и его особенности, быть гибким, т.е. готовым работать как в столице, так и в Ида-Вирумаа, свободно общаться как на эстонском, так и на русском языках. «Мы надеемся найти подходящего человека не позднее начала октября», - заключил Каллас.