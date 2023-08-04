Тысячи граждан РФ в Латвии могут получить письмо с просьбой покинуть страну

Это связано с тем, что эти люди не смогли пройти проверку на получение статуса постоянного жителя Европейского союза, не сдали экзамен по латышскому языку и не предоставили документы на продление пребывания.

Председатель Комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмар Лидака заявил, что около шести тысяч людей не проявили желания сдать экзамен или получить временное разрешение на жительство. Управление по делам гражданства и миграции подтвердило, что готовит письма с просьбой покинуть страну.

Тем, кто до 1 сентября попытался сдать экзамен, но не смог, предоставляется возможность сдать его повторно до 30 ноября и сохранить статус постоянного жителя до конца года. Однако остальных призывают найти альтернативные способы легального пребывания, такие как получение визы или временного вида на жительство.

Представители политических партий и общественные организации призывают пересмотреть закон и применить более гуманный подход к каждому случаю. Они выражают опасения, что тысячи граждан РФ могут лишиться статуса и оказаться в нелегальном положении. Ожидается, что вопрос о возможных изменениях в законодательстве станет актуален в ближайшее время.