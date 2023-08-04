ВИДЕО ⟩ Движение в Таллинне: дорожные знаки для слабаков

Поскольку конец улицы Лаутери со стороны Лийвалайя закрыт из-за дорожных работ, автобусы были переправлены на улицу Лембиту со стороны отеля «Олимпия», которая, как правило, является односторонней.

На временном дорожном знаке четко написано: въезд запрещен, дополнительный знак разрешает проезд общественного транспорта. К сожалению, как минимум полтора дня знак игнорировали все желающие попасть в центр города.