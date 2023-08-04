Карта ⟩ На следующей неделе в Каламая закроют один из перекрестков

В связи с проведением строительных работ перекресток улиц Соо и Вана-Каламая в период с 7 по 13 августа будет закрыт для движения. Временно изменится маршрут автобусной линии № 3 в направлении Рандла.
В направлении Рандла будут отменены остановки «Каламая», «Кунгла» и «Вольта». Временная остановка «Линнахалль» будет расположена возле перекрестка улиц Каласадама и Пыхья пуйестеэ. Помимо этого, автобус будет останавливаться на остановках «Каларанд», «Леннусадам», «Ноблесснери» и «Мийнисадам».
Пешеходы смогут пересекать перекресток, въезд автотранспорта в микрорайон Каламая организован по улицам Каларанна и Теллискиви. Местным жителям будет обеспечен доступ к домам, однако по мере выполнения работ путь может измениться.