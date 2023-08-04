Досрочное отключение от российской электросети обойдется Elering в десять миллионов евро

Латвия до сих пор отстает от графика строительства синхронных компенсаторов — у каждой из стран Балтии их должно быть по три.

Что касается Эстонии, то, помимо строительства компенсаторов, речь идет и об укреплении сетевых соединений с Латвией.

Строительство дополнительных высоковольтных линий, соединяющих Эстонию и Латвию, а также трех компенсаторов, обойдется Эстонии в общей сложности в 350 млн евро. 75% всех инвестиционных затрат приходится на фонды Евросоюза.

Историческое решение

Премьер-министры Эстонии, Латвии и Литвы подписали совместную декларацию о выходе из российской электросети и о присоединении к электросети континентальной Европы почти на год раньше, чем планировалось изначально, в феврале 2025 года, сообщает пресс-служба правительства.

По словам премьер-министра Каи Каллас, укрепление электрокоммуникаций стран Балтии и присоединение к сети континентальной Европы усилит балтийское сотрудничество и доверие, а также энергетическую безопасность трех стран.

«Вместе с Латвией и Литвой мы работаем над тем, чтобы окончательно избавиться от зависимости от российской энергии. Агрессия России в Украине и использование энергии в качестве оружия демонстрируют, что речь идет об опасном и непредсказуемом государстве, поэтому пребывание в российской электросети является риском для эстонских потребителей», - сказала Каллас.

Присоединение стран Балтии к электросети континентальной Европы было согласовано Еврокомиссией, Польшей и тремя Балтийскими странами еще в 2019 году. Тогда датой присоединения был определен конец 2025 года, однако из-за агрессии России Эстония, Латвия и Литва хотят совместными усилиями ускорить этот процесс.

Нынешнее соглашение является продолжением договоренности ускорить синхронизацию, достигнутую главами правительств стран Балтии 12 мая в Таллинне. Встречи и сотрудничество по данной теме продолжат также министры трех стран, ответственные за вопросы климата и энергетики, а также системные операторы.

«В последние месяцы мы искали возможности для более раннего присоединения к электросистеме континентальной Европы. Системные операторы провели ряд дополнительных исследований, которые придали уверенность, что мы достигнем необходимой технической готовности к началу 2025 года, то есть синхронизацию можно будет ускорить почти на год», - сообщила эстонский премьер, добавив, что пока системные операторы стран Балтии и Польши продолжат работать над укреплением системы, что необходимо для снижения таких факторов риска, как перебои с электроснабжением и рост цен.

«Важно, что страны Балтии работают над ускорением синхронизации сообща, это позволяет дополнительно минимизировать риски. Мы договорились с премьер-министрами, что выйдем из российской электросети сразу же, как будем готовы к этому технически», - сказала Каллас.