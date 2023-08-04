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Определились все пары 1/8 финала ЧМ по футболу среди женщин

rus.postimees.ee
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Женский ЧМ по футболу.
Женский ЧМ по футболу. Фото: Stringer

В Австралии и Новой Зеландии продолжается женский чемпионат мира по футболу.

Сыграны последние групповые матчи и определены пары 1/8 финала ЧМ.

Швейцария — Испания

Нидерланды — Южная Америка

Япония — Норвегия

Швеция — США

Австралия — Дания

Франция — Марокко

Англия — Нигерия

Колумбия — Ямайка

Плей‑офф чемпионата мира начнется 5 августа.

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