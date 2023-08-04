Определились все пары 1/8 финала ЧМ по футболу среди женщин

Rus.Postimees.eeСпортОпределились все пары 1/8 финала ЧМ по футболу среди женщинrus.postimees.ee4 августа 2023, 15:16Facebook TwitterComments Женский ЧМ по футболу. Фото: StringerВ Австралии и Новой Зеландии продолжается женский чемпионат мира по футболу.Сыграны последние групповые матчи и определены пары 1/8 финала ЧМ.Швейцария — ИспанияНидерланды — Южная АмерикаЯпония — НорвегияШвеция — СШААвстралия — ДанияФранция — МароккоАнглия — НигерияКолумбия — ЯмайкаПлей‑офф чемпионата мира начнется 5 августа.Facebook TwitterComments Ключевые слова футболчемпионат мирачемпионат мира по футболуженский футболженский чемпионат мира Pекомендуем