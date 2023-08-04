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Авиакомпания, связанная с Яном Палмером, урвала себе маршруты Nordica

Кристер Киви
, журналист
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Компания Amapola использует самолеты Fokker-50, возраст которых в среднем составляет 32 года. Прибыльные линии теперь достались опытной авиакомпании.
Компания Amapola использует самолеты Fokker-50, возраст которых в среднем составляет 32 года. Прибыльные линии теперь достались опытной авиакомпании. Фото: Anna Zvereva/Wikimedia Commons

В октябре Nordica потеряет два внутренних маршрута в Швеции, которые долгое время были важным источником дохода для эстонской авиакомпании.

26 октября состоится последний рейс из Арвидсъяура в Стокгольм, на который может считать своим убыточная эстонская государственная авиакомпания Nordica. Эти две малоизвестные авиакомпании на севере Швеции – рейсы из Стокгольма в городки Елливаре и Арвидсъяур – были единственным источником дохода Nordica после 2019 года, когда с целью сокращения убытков были одним махом закрыты маршруты из Таллинна и изменился бизнес-план. И в Елливаре, и в Арвидсъяуре проживает менее 10 000 жителей, и можно предположить, что выходцы из Эстонии тоже попадаются не очень часто ни в одном из них. Но для Nordica эти маршруты, субсидируемые местными властями (они оплачиваются, потому что там хотят сохранить сообщение со Стокгольмом), по-видимому, были достаточно прибыльными.

На кону десятки миллионов

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