Полиция ищет пропавшего в Нарве 23-летнего Мухаммадали

Вчера утром обеспокоенные родственники сообщили в полицию, что им не удается связаться с Мухаммадали, с которым они в последний раз общались 27 июля. После этого о местонахождении мужчины и о том, с кем он проводит время, родственникам ничего не известно. Мужчина живет в Нарве, но дома его нет.