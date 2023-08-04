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Полиция ищет пропавшего в Нарве 23-летнего Мухаммадали

rus.postimees.ee
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Пропавший в Нарве Мухаммадали.
Пропавший в Нарве Мухаммадали. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в поиске пропавшего в Нарве 23-летнего Мухаммадали.

Вчера утром обеспокоенные родственники сообщили в полицию, что им не удается связаться с Мухаммадали, с которым они в последний раз общались 27 июля. После этого о местонахождении мужчины и о том, с кем он проводит время, родственникам ничего не известно. Мужчина живет в Нарве, но дома его нет.

Рост Мухаммадали 183 см. У него черные волосы, смуглая кожа, темные глаза, он носит очки.

Полиция просит всех, кто видел этого человека, сообщить об этом по номеру 112.

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