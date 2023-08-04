ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Атака на Новороссийск продемонстрировала уязвимость российских портов

Колонны ЧВК «Вагнер» с большой помпой и при медийной поддержке заходили на белорусские базы, что наводит на мысль о желании сушественно преувеличить реальное количество передислоцированных боевиков. Пока не замечено, чтобы в подразделения, дислоцированные в Беларуси, поступило значительное количество тяжелого вооружения.
Польско-литовский общий фронт
Лукашенко по-прежнему не хочет - и не может - воевать против какой-либо соседней страны. При нынешней политической системе в Беларуси управлять обществом легче, если существует вялотекущее состояние напряженности в отношении с западными соседями. Лидер Беларуси не заинтересован в том, чтобы напряженная ситуация на границе с Украиной широко освещалась в СМИ, поскольку война в Украине не нашла поддержки среди населения Беларуси.
Россия также не сможет сейчас поддержать новую военную операцию с территории Беларуси ни в направлении Украины, ни в направлении стран Запада. Поэтому будут продолжены только операции гибридного воздействия. В основном это информационные операции, где темы ЧВК «Вагнера», Сувалкского коридора и беженцев связываются воедино через самые броские и интригующие ключевые слова.
В последние недели Польша значительно увеличила численность войск на своей восточной границе с Беларусью. Кроме того, главы как польского, так и литовского государства сделали свою порцию заявлений о происходящем в Беларуси, показав, что они готовы реагировать в случае необходимости. Поскольку у Лукашенко нет намерения нагнетать ситуацию до уровня серьезного конфликта, действенным остается убедительное военно-информационное сдерживание Беларуси. Важно не оставлять инициативу в руках Беларуси и России.