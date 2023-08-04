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ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Атака на Новороссийск продемонстрировала уязвимость российских портов

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Эксперт по безопасности Райнер Сакс.
Эксперт по безопасности Райнер Сакс. Фото: Pilt videost
  • У сил РФ нет ресурсов для движения с территории Беларуси в направлении Украины, Литвы и Польши
  • Ночью оккупированный Крым подвергся массовым атакам беспилотников
  • Украинским войскам удалось немного улучшить свои позиции в районе Бахмута

Новороссийск - очень важная база Черноморского флота России, откуда выходит большинство боевых кораблей, которые обстреливают украинские города ракетами, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

В результате российских атак на порт Измаила как минимум два корабля, направлявшихся туда за зерном, отказались заходить в порт. Это, безусловно, и было главной целью атаки российских беспилотников. Украина, в свою очередь, заявила, что готова обеспечить государственное страхование судов, которые согласны двигаться по коридору, созданному для перевозки зерна через украинские порты. Легко такие корабли сейчас не находятся.

Инцидент с вертолетами

Инцидент с пересечением белорусскими вертолетами польской границы не повлек за собой более серьезных последствий. Беларусь официально и публично отрицала нарушение границы. В СМИ распространяется информация о том, что пилоты обоих вертолетов были вынуждены давать объяснения об инциденте белорусским властям. Можно быть уверенным, что это не была преднамеренная провокация. Однако Беларусь пытается устраивать провокации на границе с так называемыми беженцами и использовать их для давления на польские пограничные объекты. Пока произошли лишь отдельные такие инциденты.

Конечно, граждане каких угодно третьих стран, используемые в подобных операциях, никоим образом не могут быть отнесены к категории беженцев. Участие наемников ЧВК «Вагнера» в подобной деятельности пока в существенных масштабах не отмечается. Также продолжаются разговоры о возможном использовании дислоцированных в Беларуси подразделений вагнеровцев в боевых действиях против Польши или Литвы. Общая численность этих подразделений в Беларуси в последний раз была опубликована польскими официальными лицами. Она составляет около 4000 человек. Это на тысячу меньше, чем содержалось в оценках, сделанных несколько недель назад.

Колонны ЧВК «Вагнер» с большой помпой и при медийной поддержке заходили на белорусские базы, что наводит на мысль о желании сушественно преувеличить реальное количество передислоцированных боевиков. Пока не замечено, чтобы в подразделения, дислоцированные в Беларуси, поступило значительное количество тяжелого вооружения.

Польско-литовский общий фронт

Лукашенко по-прежнему не хочет - и не может - воевать против какой-либо соседней страны. При нынешней политической системе в Беларуси управлять обществом легче, если существует вялотекущее состояние напряженности в отношении с западными соседями. Лидер Беларуси не заинтересован в том, чтобы напряженная ситуация на границе с Украиной широко освещалась в СМИ, поскольку война в Украине не нашла поддержки среди населения Беларуси.

Россия также не сможет сейчас поддержать новую военную операцию с территории Беларуси ни в направлении Украины, ни в направлении стран Запада. Поэтому будут продолжены только операции гибридного воздействия. В основном это информационные операции, где темы ЧВК «Вагнера», Сувалкского коридора и беженцев связываются воедино через самые броские и интригующие ключевые слова.

В последние недели Польша значительно увеличила численность войск на своей восточной границе с Беларусью. Кроме того, главы как польского, так и литовского государства сделали свою порцию заявлений о происходящем в Беларуси, показав, что они готовы реагировать в случае необходимости. Поскольку у Лукашенко нет намерения нагнетать ситуацию до уровня серьезного конфликта, действенным остается убедительное военно-информационное сдерживание Беларуси. Важно не оставлять инициативу в руках Беларуси и России.

Дроновые атаки

Сегодня ночью были совершены крупные атаки беспилотников на территории оккупированного Крыма в районе Феодосии, а также атаки на территории России с применением морских беспилотников, которыми была атакована военная база в порту Новороссийска. Обе цели находятся более чем в 250 км от фронта. По словам российских официальных лиц, все беспилотники в Феодосии были уничтожены средствами ПВО или РЭБ. В соцсети просочились изображения, которые, по крайней мере, в случае с Феодосией, подтверждают, что был поражен крупный резервуар для хранения топлива.

Нападение на порт Новороссийска также является ответом Украины на позавчерашние атаки России на порт Измаила. Посыл прост: если Россия в одностороннем порядке выйдет из соглашения по зерну и попытается военным путем воспрепятствовать экспорту из украинских портов, Украина может сделать то же самое в российских портах. Разовая атака Украины, конечно, не окажет существенного влияния на ситуацию, но в случае повторных атак ситуация изменится. Новороссийск - очень важная база Черноморского флота России, откуда выходит большинство боевых кораблей, обстреливающих украинские города ракетами.

В последние несколько недель украинские СМИ вновь начали распространять новости о создании новых беспилотных летательных аппаратов для украинской армии. Предыдущая такая инфокампания наблюдалась в конце прошлого года. Поскольку Украина не получает в достаточном количестве ракет большой дальности, а имеющиеся у нее ракеты не позволяют атаковать объекты на территории России, для Украины очень важно развивать собственный потенциал такого рода. До сих пор происходили отдельные атаки на удаленные от Украины российские территории, которые оказали ограниченное и краткосрочное влияние на военное планирование российских сил.

Однако в то же время эти теракты, особенно совершенные в Москве, существенно повлияли на имидж российской центральной власти. Масштабных атак пока не было, и, вероятно, проекты по созданию беспилотников до последнего времени не развивались с достаточной эффективностью. Последние атаки в Крыму говорят о том, что возможности Украины начинают улучшаться. Появление такого функционального нового потенциала позволило бы Украине значительно поддержать ее наступление на фронте.

Ситуация на фронтах

В районе Бахмута российская армия регулярно пытается активизировать контратаки. Украинские силы вчера смогли немного улучшить свои позиции, давление на российские силы к югу от города продолжается. Российская армия ушла из нескольких населенных пунктов региона, но похоже, что украинские силы пока не взяли их под свой контроль. По-видимому, теперь считается более важным продолжить давление на части российской армии на их новых позициях.

Попытки России перехватить инициативу на фронтах пока не увенчались успехом.

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