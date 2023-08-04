ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Атака на Новороссийск продемонстрировала уязвимость российских портов

В результате российских атак на порт Измаила как минимум два корабля, направлявшихся туда за зерном, отказались заходить в порт. Это, безусловно, и было главной целью атаки российских беспилотников. Украина, в свою очередь, заявила, что готова обеспечить государственное страхование судов, которые согласны двигаться по коридору, созданному для перевозки зерна через украинские порты. Легко такие корабли сейчас не находятся.

Инцидент с вертолетами

Инцидент с пересечением белорусскими вертолетами польской границы не повлек за собой более серьезных последствий. Беларусь официально и публично отрицала нарушение границы. В СМИ распространяется информация о том, что пилоты обоих вертолетов были вынуждены давать объяснения об инциденте белорусским властям. Можно быть уверенным, что это не была преднамеренная провокация. Однако Беларусь пытается устраивать провокации на границе с так называемыми беженцами и использовать их для давления на польские пограничные объекты. Пока произошли лишь отдельные такие инциденты.