Цены на топливо в Таллинне сильно опережают цены в Риге и Вильнюсе

Вслед за ростом цен на сырую нефть на мировом рынке эстонские продавцы топлива в течение дня повышали цены на заправках.
Пятничное сравнение цен в столицах стран Балтии, проведенное Circle K, показывает, что по сравнению с прошлой неделей цены на бензин в Таллинне выросли на 5 центов, а цены на дизельное топливо - на 10 центов.
В Риге цена бензина 95 miles выросла на 4 цента, на 98 miles plus - на 2 цента, а на дизельное топливо - на 3 цента.
В Вильнюсе цены бензина 95 miles и 98 miles plus выросли на 2 цента, дизельное топливо подорожало на 5 центов.
Цена бензина 95 miles в столице Эстонии в пятницу составила 1,779 евро, что на 8,5 цента больше, чем в Риге, и на 21,5 цента больше, чем в Вильнюсе.
Цена бензина 98 miles plus в Таллинне составила 1, 829 евро, что на 11,5 цента больше, чем в Риге, и на 16,6 цента больше, чем в Вильнюсе.
Цена дизельного топлива в Таллинне составила 1,629 евро, что на 3,5 центов больше, чем в Риге, и на 14,5 цента больше, чем в Вильнюсе.
Рост цен объясняется повышением цены на сырую нефть до 82 долларов США за баррель. Росту цен также способствует сокращение добычи Саудовской Аравией, ОПЕК+ и Россией.
По мнению Индрека Сасси, менеджера Circle K Eesti по ценам на моторное топливо, основными факторами роста цен на нефть являются сокращение добычи ОПЕК+ и России, которое снижает предложение на рынке, а также высокие квартальные результаты американских банков, которые повышают ожидания того, что США удастся избежать рецессии.
Росту цен на нефть также способствуют сокращение запасов нефти в США и повышение спроса. «Рост спроса ожидается и в Китае, поскольку в ближайшей перспективе планируется реализовать различные меры по восстановлению и увеличению внутреннего потребления», - сказал Сасси.
Однако мировые цены на нефть сдерживаются ростом добычи нефти в Китае. «Объем добычи нефти в Китае в 2023 году будет находиться на самом высоком уровне за последние 8 лет, и в настоящее время Китай занимает пятое место в мире по объему добычи нефти - 4,3 млн баррелей в день», - сказал Сасси, пояснив, что рост добычи нефти в Китае приведет к увеличению предложения на рынках и, соответственно, к снижению цен на сырую нефть.
«Цены на мировом рынке также снижаются из-за признаков падения спроса в Европе - в июне спрос на дизельное топливо в Германии упал на три процента по сравнению с прошлым годом», - сказал он.