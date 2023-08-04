Цены на топливо в Таллинне сильно опережают цены в Риге и Вильнюсе

Пятничное сравнение цен в столицах стран Балтии, проведенное Circle K, показывает, что по сравнению с прошлой неделей цены на бензин в Таллинне выросли на 5 центов, а цены на дизельное топливо - на 10 центов.

В Риге цена бензина 95 miles выросла на 4 цента, на 98 miles plus - на 2 цента, а на дизельное топливо - на 3 цента.

В Вильнюсе цены бензина 95 miles и 98 miles plus выросли на 2 цента, дизельное топливо подорожало на 5 центов.

Цена бензина 95 miles в столице Эстонии в пятницу составила 1,779 евро, что на 8,5 цента больше, чем в Риге, и на 21,5 цента больше, чем в Вильнюсе.

Цена бензина 98 miles plus в Таллинне составила 1, 829 евро, что на 11,5 цента больше, чем в Риге, и на 16,6 цента больше, чем в Вильнюсе.

Цена дизельного топлива в Таллинне составила 1,629 евро, что на 3,5 центов больше, чем в Риге, и на 14,5 цента больше, чем в Вильнюсе.

Рост цен объясняется повышением цены на сырую нефть до 82 долларов США за баррель. Росту цен также способствует сокращение добычи Саудовской Аравией, ОПЕК+ и Россией.