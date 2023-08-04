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Власти Нарвы просят у премьер-министра денег, чтобы рассрочить выплаты при резком росте цен на отопление

rus.postimees.ee
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Письмо с просьбой от руководства Нарвы премьер-министр Кая Каллас получит уже на этой неделе.
Письмо с просьбой от руководства Нарвы премьер-министр Кая Каллас получит уже на этой неделе. Фото: Konstantin Sednev

В Нарве цена на центральное отопление с сентября вырастет почти вдвое. Руководство приграничного города просит премьер-министра Каю Каллас (Партия реформ) и возглавляемое ею правительство помочь рассрочить на несколько лет выплаты при столь резко выросших ценах.

На прошлой неделе стало известно, что сетевое предприятие Narva Soojusvõrk, снабжающее жителей Нарвы горячей водой и отоплением, получило от Департамента конкуренции разрешение на повышение с сентября цен на поставляемую потребителям тепловую энергию на 84 процента. Основными причинами повышения цен являются значительное увеличение стоимости квоты на выбросы CO2 и рыночной цены на природный газ, а также увеличение стоимости производства тепловой энергии на Балтийской электростанции, входящей в состав AS Enefit Power.

На этой неделе мэр Нарвы Катри Райк (Социал-Демократическая партия) и председатель горсобрания Татьяна Столфат (Центристская партия) написали и отправили письмо премьер-министру Каллас с просьбой о поддержке, чтобы помочь жителям Нарвы пережить предстоящий отопительный сезон. По сути, они просят главу правительства частично компенсировать рост цен на отопление за счет налога на СО2, поступающего в государственный бюджет.

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