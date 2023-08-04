Власти Нарвы просят у премьер-министра денег, чтобы рассрочить выплаты при резком росте цен на отопление

На прошлой неделе стало известно, что сетевое предприятие Narva Soojusvõrk, снабжающее жителей Нарвы горячей водой и отоплением, получило от Департамента конкуренции разрешение на повышение с сентября цен на поставляемую потребителям тепловую энергию на 84 процента. Основными причинами повышения цен являются значительное увеличение стоимости квоты на выбросы CO2 и рыночной цены на природный газ, а также увеличение стоимости производства тепловой энергии на Балтийской электростанции, входящей в состав AS Enefit Power.