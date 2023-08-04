Зачем вводить тюремные сроки для уклонистов, если, по словам президента, в мобилизации нет необходимости?

Под уважительными причинами считаются: заболевание или увечье, связанные с утратой трудоспособности; тяжелое состояние здоровья или смерть близкого родственника или усыновителя либо участие в похоронах таких лиц; непреодолимая сила или иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина; иные причины, признанные уважительными призывной комиссией или судом.

Размер и характер наказания за уклонение от мобилизации в отзыве правительства не уточняется. Однако осенью после объявления частичной мобилизации Картаполов вместе с председателем думского комитета по безопасности Василием Пискаревым уже предлагал ввести для уклонистов от мобилизации наказание: либо штраф до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Несмотря на заявления высших должностных лиц, включая президента и министра обороны, частичная мобилизация формально не закончена. Это подтвердил пленум Верховного суда РФ в своем постановлении от 18 мая 2023 года «О практике рассмотрения судами уголовных дел о преступлениях против военной службы», констатировав, что период частичной мобилизации заканчивается датой и временем отмены мобилизации.

Эти дата и время, как известно, до сих пор так и не установлены, а на все запросы президентская администрация и Минобороны неизменно отвечают, что для издания президентского указа об окончании периода частичной мобилизации, мол, нет правовых оснований.

В результате ситуация повисает в воздухе.