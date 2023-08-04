Нового директора для Национальной библиотеки нашли в школе

На конкурс свои заявки представили 24 кандидата. Совет встречался с шестью из них. В последний тур прошли два кандидата.

«В пользу Мартина Ээвеля говорило его сильное видение Национальной библиотеки как самого надежного источника информации для всех эстонцев в эпоху цифровых технологий, а также его желание сделать реконструированное здание Национальной библиотеки на Тынисмяги местом встречи людей и общинным центром», - сказала Вилья Тоомаст, глава совета Национальной библиотеки. По ее словам, самыми большими вызовами для нового руководителя станут повышение удобства использования сервисов учреждения и завершение реконструкции здания, что должно привести к тому, чтобы у всех людей было бы желание и причина ходить в библиотеку.

«Национальная библиотека вступает в новую эру, в которой самое главное - ориентированный на пользователя дизайн услуг и привлекательная физическая среда», - сказал Ээвель. Он вступит в должность генерального директора 17 сентября. «Углубление поддержки услуг со стороны ИТ-компонентов означает, что Национальная библиотека является ИТ-учреждением с сотнями тысяч пользователей. Как у высоко ценимого работодателя в государственном секторе, у нас есть очень сильные предпосылки для внедрения прозрачных и эффективных процессов, благодаря которым Национальная библиотека будет средой достоверной информации в эпоху информационных пузырей, а клиентам будет еще удобнее вести диалог с обширными запасами интеллектуальной собственности в фондах Национальной библиотеки», - сказал Ээвель.

Мартин Ээвель получил степень магистра в области ИТ-технологий в Стокгольмском университете и степень бакалавра в области права в Тартуском университете. Он работал директором Табасалуской общей гимназии и директором Кейлаской школы.