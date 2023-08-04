Ребенок, потерявший родителей на пляже, забросал полицию песком

Заведующий отделом коммуникации G4S Eesti Максим Туул рассказал, что самым необычным случаем в этом году стал случай, когда во время патрулирования на пляже был обнаружен ребенок, потерявший родителей и зовущий их.

«Береговая охрана подошла к ребенку, чтобы предложить помощь в поисках родителей, после чего ребенок закричал, что не хочет помощи, и убежал от береговой охраны», - вспоминал он, добавив, что в тот момент полиция уже была в пути.

Ребенок также игнорировал всех других людей, пытавшихся ему помочь. «Когда полиция прибыла на место и добралась до ребенка, они попытались ему помочь, но ребенок истерично кричал и бросал в полицейских песком», - сказал Туул.

Даже уже в присутствии отца ребенок был все еще очень обеспокоен полицией и продолжал забрасывать полицейских песком.

Наконец, родители связались с береговой охраны, и ребенок был им доставлен. «Даже уже в присутствии отца ребенок был все еще очень обеспокоен полицией и продолжал забрасывать полицейских песком», - вспоминал Туул.

Туул напомнил всем родителям, что у береговой охраны имеются детские браслеты, на которых можно написать номер телефона родителей. «Так намного проще вернуть ребенка родителям», - сказал он.

Береговой охране пляжа все также приходится напоминать людям, что домашние животные не допускаются на общественный пляж. На пляж приходят и с напитками в стеклянных бутылках, хотя это тоже запрещено. Курящих на территории пляжа также необходимо призывать к порядку.

Если посетитель пляжа находит какой-либо предмет, его следует передать береговой охране. Ценности хранятся до двух суток. Если владелец не заберет потерянную вещь, она будет передана в полицию.