Дания ужесточает погранконтроль из-за акций по сожжению Корана

Дания на фоне недавних акций по сожжению Корана вслед за Швецией ужесточает пограничный контроль. Национальная полиция считает необходимым усилить контроль на границах Дании как минимум до 10 августа, сообщило министерство юстиции страны.

Это в числе прочего означает, что в ближайшее время въезжающие в Данию из Швеции будут выборочно подвергаться проверкам. Полиция региона Ютландия подтвердила, что выборочный контроль будет усилен и на датско-германской границе.

Ужесточается и контроль над пассажирами, прибывающими в Данию в паромные порты Гедсер и Редбихавн. Это означает, что здесь длительность процедуры въезда может увеличиться на 5-10 минут. В эти порты заходят паромы из германского Ростока и Путтгардена.

По рекомендации датских спецслужб

По информации Минюста Дании, основанием для ужесточения погранконтроля стали рекомендации Службы безопасности и разведки (PET), подтвердившей, что недавние акции по публичному сожжению Корана ухудшили ситуацию в сфере безопасности.

Эти акции вызвали бурю негодования в мусульманских государствах и дипломатические неприятности для Дании и Швеции. Копии Корана сжигают активисты небольших группировок, чтобы спровоцировать мусульман.