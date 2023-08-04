Горячий океан побил температурный рекорд всех времен. И это только начало

Среднедневная температура поверхности мирового океана 1 августа поднялась до 20,96°C, согласно данным европейского центра климатических наблюдений Copernicus.

Это не только выше предыдущего рекорда 2016 года - самого теплого в истории человечества, но и значительно выше температур, свойственных сезону.

Ведь обычно мировой океан прогревается к марту. Именно в марте 2016 года был зафиксирован предыдущий пик в 20,95°C.

Морской температурный рекорд побит Фото: BBC

«Все это очень тревожно. При таких температурах в августе, что же будет в марте», - сказала Саманта Берджесс, одна из ученых в центре Коперника.

Изменение климата, вызванное человеком, привело к тому, что с середины апреля средняя температура поверхности моря на планете значительно превышает норму, а отражающий ледовый покров океана в Арктике и Антарктике сокращается быстрее обычного.

Все это происходит еще до того, как в полной мере проявится набирающий силу феномен Эль-Ниньо - повышение температуры поверхностных вод в Тихом океане.

«Пугает скорость, с которой все меняется», - сказал профессор Майк Берроуз, изучающий моря у берегов Шотландии.

Океан имеет ключевое значение для климата, поскольку покрывает более 70% поверхности Земли и абсорбировал 90% глобального потепления последних десятилетий. На глубине всего несколько десятков метров хранится столько же тепла, сколько во всей атмосфере Земли.

Чем теплее океан, тем ниже его способность поглощать энергию и сглаживать повышение температур на планете в целом.

Потепление мирового океана Фото: BBC

«Горячая ванна»