Алексея Навального приговорили к 19 годам особого режима

Мосгорсуд на выездном заседании во владимирской колонии строгого режима приговорил политика Алексея Навального к 19 годам колонии, сообщают российские информагентства.
Процесс по «экстремистскому» делу был засекречен. Он начался 19 июня и продолжался всего месяц, все заседания проходили в закрытом режиме.
20 июля прокурор запросил для Навального, уже отбывающего в колонии №6 во Владимирской области девятилетний срок по делу о мошенничестве, еще 20 лет особого режима. Срок был запрошен путем частичного сложения по совокупности с предыдущим наказанием.
Колонии особого режима - учреждения с самыми суровыми условиями отсидки. Туда, согласно УК РФ, отправляют мужчин, осужденных к пожизненному лишению свободы, или при «особо опасном рецидиве преступлений» - в случае Навального обвинение опирается на этот второй пункт.
По «экстремистскому» делу Навального обвинили по семи статьям УК РФ, самая тяжелая из которых - о создании экстремистского сообщества. «Экстремистским сообществом» власти России считают Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России экстремистской организацией и запрещен).
Помимо этого, оппозиционера обвинили в призывах к экстремизму, участии в экстремистской деятельности, создании НКО, посягающей на права граждан, финансировании экстремизма, вовлечении подростков в совершение опасных действий и реабилитации нацизма.
Суд над Навальным начался с того, что по ходатайству обвинения судья засекретил процесс. Всего в закрытом режиме прошло 16 выездных заседаний.
Еще одному фигуранту этого дела - бывшему техническому директору YouTube-канала «Навальный LIVE» Даниэлю Холодному - прокурор запрашивал 10 лет колонии общего режима.
В последнем слове, которое публиковали соратники Навального, оппозиционер цитировал литературоведа Юрия Лотмана: «Человек всегда находится в непредвиденной ситуации. И тут у него есть две ноги: совесть и интеллект... Не желая опираться на ногу совести, моя Россия сделала несколько больших прыжков, расталкивая всех вокруг, но потом поскользнулась и с грохотом, разрушая все вокруг, рухнула. И барахтается сейчас в луже то ли грязи, то ли крови, с переломанными костями, с нищим, ограбленным населением, а вокруг лежат десятки тысяч погибших в самой глупой и бессмысленной войне XXI века. Но рано или поздно, конечно, снова поднимется».
«Нет, я не разжигаю ненависть. Я просто помню, что у человека есть две ноги — это совесть и интеллект. И когда вам надоест поскальзываться с этой властью, расшибая себе лоб и будущее, когда вы наконец поймете, что отказ от совести приведет к исчезновению интеллекта, тогда, может быть, вы встанете на те две ноги, на которых должен стоять человек, и мы вместе сможем приблизить прекрасную Россию будущего», - считает Навальный.
Еще до суда по «экстремистскому» делу политик заявлял, что ему грозит до 30 лет колонии. В июле выяснилось, что ему к тому же запрашивают особый режим.
В колониях особого режима есть три вида условий: облегченные, обычные и строгие. «Команда Навального» исходит из того, что политику сразу определят строгие условия. Они предусмотрены для двух категорий заключенных - либо это те, кто уже внутри колонии особого режима злостно нарушил порядок, либо осужденные, которые в период отбывания наказания совершили новые преступления.
Судя по всему, Навального отнесут ко второй категории. Как говорил его соратник Иван Жданов, в «экстремистском» деле есть эпизоды, которые относятся ко времени, когда оппозиционер уже оказался за решеткой. «Он [будет] осужден за то, что во время отбывания [наказания] руководил экстремистским сообществом», - ожидал Жданов.
Для Навального это уже третий срок за последние несколько лет. После того, как суд заменил политику условный срок по делу «Ив Роше» на реальный, его этапировали в колонию общего режима №2 в городе Покров во Владимирской области. В июне 2022 года после вступления в силу приговора о «мошенничестве с донатами» и неуважении к суду - Навальный получил девять лет - оппозиционера отправили в колонию строгого режима в поселке Мелехово во Владимирской области.