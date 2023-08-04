Алексея Навального приговорили к 19 годам особого режима

«Нет, я не разжигаю ненависть. Я просто помню, что у человека есть две ноги — это совесть и интеллект. И когда вам надоест поскальзываться с этой властью, расшибая себе лоб и будущее, когда вы наконец поймете, что отказ от совести приведет к исчезновению интеллекта, тогда, может быть, вы встанете на те две ноги, на которых должен стоять человек, и мы вместе сможем приблизить прекрасную Россию будущего», - считает Навальный.

Еще до суда по «экстремистскому» делу политик заявлял, что ему грозит до 30 лет колонии. В июле выяснилось, что ему к тому же запрашивают особый режим.

В колониях особого режима есть три вида условий: облегченные, обычные и строгие. «Команда Навального» исходит из того, что политику сразу определят строгие условия. Они предусмотрены для двух категорий заключенных - либо это те, кто уже внутри колонии особого режима злостно нарушил порядок, либо осужденные, которые в период отбывания наказания совершили новые преступления.

Судя по всему, Навального отнесут ко второй категории. Как говорил его соратник Иван Жданов, в «экстремистском» деле есть эпизоды, которые относятся ко времени, когда оппозиционер уже оказался за решеткой. «Он [будет] осужден за то, что во время отбывания [наказания] руководил экстремистским сообществом», - ожидал Жданов.