СТУДИЯ POSTIMEES ⟩ Владимир Свет: общественный транспорт не планируется в группах Facebook

– Почему вы отменили изменения для автобусного маршрута № 5, что-то просчиталось или вы хотели убрать простые эмоции?

– Здесь было несколько причин. Прежде всего, следует признать, что три остановки, относительно которых должен был измениться маршрут автобуса № 5, по статистике недоиспользуются. Однако, если у нас так много людей, которые во всеуслышание говорят, что нам все равно нужны эти остановки и хотят, чтобы они сохранились на этом маршруте, мы решили, что, может быть, такая борьба заставит их больше пользоваться общественным транспортом, что они начнут ценить то, что автобус № 5 проезжает мимо их дома, и они станут понимать, что, возможно, им действительно стоит оставлять машину дома и чаще ездить на автобусе. Другая причина заключалась в том, что школа Константина Пятса также находится в этом районе, и хотя общаясь с руководством школы и рассматривая различные варианты, мы нашли решение, которое упростило бы передвижение для школьного коллектива, было очевидно, что они не логичны из с точки зрения движения общественного транспорта. Вот почему нам показалось правильным не вносить это изменение.

– В случае с автобусом № 8 вы были не так сговорчивы, люди протестовали, но маршрут остался таким, как планировалось изначально?