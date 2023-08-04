СТУДИЯ POSTIMEES ⟩ Владимир Свет: общественный транспорт не планируется в группах Facebook

На этой неделе изменились номера и маршруты нескольких автобусов Таллинна. У горожан это вызвало большое замешательство – сначала стали протестовать против изменения автобусного маршрута № 5, а позже выяснилось, что недовольны и маршрутом № 8.
Почему таллиннцам не нравится переустройство и о том, что можно было бы сделать по-другому, мы поговорим об этом в прямом эфире Postimees с заместителем мэра Таллинна Владимиром Светом.
– В начале этого лета на вас было направлено недовольство горожан из-за дорожных работ, а теперь они жалуются на автобусный трафик, как вы справляетесь с этой постоянной критикой?
– Это часть моей работы, политик и должен объяснять решения. На самом деле, я знал, когда работал заместителем мэра, курирующим Департамент окружающей среды и коммунального хозяйства, и позже, когда возглавил транспортный сектор, что решения, которые необходимо принимать, непросты и неприятны, они не из тех, что вызовут крики ура и похлопывания по плечу. Однако, если мы хотим улучшить городское пространство, нужно отремонтировать улицы, а если мы хотим, чтобы общественный транспорт стал лучше, нужно переделать маршрутную сеть. Понятно, что поначалу это неудобно для людей, потому что им приходится менять свои привычки. Привычный путь горожанина меняется, и это вызывает негодование. Наша работа – объяснять и слушать людей. Если критика обоснована, ее нужно учитывать и менять решения, признавать ошибки и двигаться дальше.
– Что-то пошло не так в организации автобусного движения, ведь возмущение было довольно большое?
– Выводы можно будет сделать во второй половине осени, когда люди разберутся с этими линиями, привыкнут к ним, и когда будет закончены самые крупные объекты ремонта дорог. Так что автобусы начнут ходить не по временным маршрутам, которые обусловлены нынешним строительством, а по своим обычным маршрутам. Затем, на основе статистики, мы сможем сделать выводы о том, были ли решения правильными, была ли критика обоснованной и насколько она была оправдана, и при необходимости внести изменения. Главное то, что мы должны больше объяснять и понимать, что пусть цифры могут показывать, что какие-то остановки не используются, но в то же время нужно дать время, чтобы люди могли изменить свои привычки. Могу подтвердить, что статистика первых дней уже показала, что горожане пользуются этими новыми маршрутами. Уже в первый день из Пирита до Балтийского вокзала проехало более тысячи человек.
– Почему вы отменили изменения для автобусного маршрута № 5, что-то просчиталось или вы хотели убрать простые эмоции?
– Здесь было несколько причин. Прежде всего, следует признать, что три остановки, относительно которых должен был измениться маршрут автобуса № 5, по статистике недоиспользуются. Однако, если у нас так много людей, которые во всеуслышание говорят, что нам все равно нужны эти остановки и хотят, чтобы они сохранились на этом маршруте, мы решили, что, может быть, такая борьба заставит их больше пользоваться общественным транспортом, что они начнут ценить то, что автобус № 5 проезжает мимо их дома, и они станут понимать, что, возможно, им действительно стоит оставлять машину дома и чаще ездить на автобусе. Другая причина заключалась в том, что школа Константина Пятса также находится в этом районе, и хотя общаясь с руководством школы и рассматривая различные варианты, мы нашли решение, которое упростило бы передвижение для школьного коллектива, было очевидно, что они не логичны из с точки зрения движения общественного транспорта. Вот почему нам показалось правильным не вносить это изменение.
– В случае с автобусом № 8 вы были не так сговорчивы, люди протестовали, но маршрут остался таким, как планировалось изначально?
– Это многогранная тема. Сегодня я прочитал, что в группах района Нымме в Facebook активисты призывают из солидарности поддерживать подписями сохранение движения автобуса № 8 по старому маршруту. Когда некоторые жители Нымме в комментариях спрашивали, как эта тема влияет на Нымме, они отвечали, что никак и не влияет, нужно просто из солидарности сопротивляться смене маршрута. Общественный транспорт не планируется в группах Facebook и это не делается из солидарности, а на основе данных. У нас есть информация, что в Пирита есть люди, которые больше хотели бы ездить в сторону Балтийского вокзала, в сторону Хааберсти. Я не согласен с тем, что мы у кого-то что-то отобрали, у жителей Мяхе есть очень хорошие возможности добраться до центра города с одной пересадкой, и в пересадке нет ничего плохого, страшного или экстраординарного. Половина жителей Таллинна делают это каждый день, а учитывая, что из Пирита ходят автобусные маршруты 1а, 34, 38 в центр города, а начиная с некоторых остановок еще и автобус № 5, и если посмотреть, сколько остановок на Пирита-маантеэ, где можно пересесть из автобуса № 8, я осмелюсь сказать, что мы скорее предоставили жителям Пирита и особенно Мяхе больше возможностей пользоваться общественным транспортом.
– Многим также не нравится, что автобус едет по Рейди-теэ, а не по Нарва-маантеэ.
– Есть две причины, по которым автобус номер 8 едет по Рейди-теэ, а не по Нарва-маантеэ. Во-первых, при движении по Нарва-маантеэ маршрут становится длиннее на 4–10 минут. Другая причина в том, что у нас общественный транспорт в центре города, по сути, зажат в две траектории, одна – Нарва-маантеэ-Хобуяама, а другая – Бульвар Эстония-Гонсиори. С помощью этих изменений мы начинаем постепенно рассредоточивать общественный транспорт в сторону севера, в направлении Ахтри-Рейди, и на юг, в направлении Лийвалайя-Юхкентали. Поэтому мы направили автобус № 8 курсировать по улицам Рейди-теэ и Ахтри, это более быстрый маршрут, чем кольцо Нарва-маантеэ-Виру.
– С этой переустройством автобусного движения весь пар ушел в Пирита, а, в то же время, например, для сообщения между Тискре и центром города нет никакого решения.
– При первых этапах переустройства мы исходили из того, что они не должны быть очень трудоемкими. Для этого нам не пришлось строить новые автобусные стоянки или реконструировать остановки общественного транспорта. На самом деле, чтобы сделать наш общественный транспорт еще быстрее и комфортнее, нам нужно инвестировать не только в транспортные средства, но и в инфраструктуру. За последнее десятилетие в Таллинне появились новые районы, где общественный транспорт плохо организован, и Тискре – один из них. Я могу подтвердить, что мы работаем над этим. Однако самый важный вопрос заключается в том, как обеспечить эффективное сообщение общественного транспорта между Таллинном и близлежащими муниципалитетами.