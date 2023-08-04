Литовские угонщики снова активизировались

Латвийская криминальная полиция поймала с поличным одного из членов группы литовских угонщиков автомобилей на улицах Риги в ходе полицейской операции, проведенной рано утром 20 июля.

По данным полиции, литовские угонщики на этот раз выбирают новые модели KIA и Hyundai с системой бесключевого запуска двигателя. В настоящее время спрос на автомобили этих марок в России выше, чем обычно, в связи с введенными санкциями.

По данным Лыунаской префектуры, литовские угонщики используют различные автомобили для картографирования окрестностей и в качестве автомобилей сопровождения, маскируя их норвежскими и британскими регистрационными номерами.

По данным полиции, кражи автомобилей в Эстонии - явление довольно редкое, но время от времени они все же происходят. «В настоящее время в нашем регионе нет причин для паники, но все же стоит проявлять бдительность», - заявили в префектуре.

По словам представителей префектуры, история показывает, что если литовские угонщики действуют в соседних странах, то добраться до Эстонии - лишь вопрос времени.

Полиция предлагает несколько простых, но эффективных методов защиты своего автомобиля:

паркуйте свой автомобиль так, чтобы он не стал легкой добычей для воров;

безопаснее всего парковаться в хорошо освещенном месте или гараже;

необходимо блокировать сигнал смарт-ключа автомобиля с помощью специальных защитных элементов;

по возможности, в ночное время сигнал смарт-ключа должен быть выключен.