Литовские угонщики снова активизировались

По данным Лыунаской префектуры, литовские угонщики автомобилей снова взялись за дело. Несмотря на то, что изначально воры действуют в Латвии, полиция призывает эстонцев не терять бдительности.
Латвийская криминальная полиция поймала с поличным одного из членов группы литовских угонщиков автомобилей на улицах Риги в ходе полицейской операции, проведенной рано утром 20 июля.
По данным полиции, литовские угонщики на этот раз выбирают новые модели KIA и Hyundai с системой бесключевого запуска двигателя. В настоящее время спрос на автомобили этих марок в России выше, чем обычно, в связи с введенными санкциями.
По данным Лыунаской префектуры, литовские угонщики используют различные автомобили для картографирования окрестностей и в качестве автомобилей сопровождения, маскируя их норвежскими и британскими регистрационными номерами.
По данным полиции, кражи автомобилей в Эстонии - явление довольно редкое, но время от времени они все же происходят. «В настоящее время в нашем регионе нет причин для паники, но все же стоит проявлять бдительность», - заявили в префектуре.
По словам представителей префектуры, история показывает, что если литовские угонщики действуют в соседних странах, то добраться до Эстонии - лишь вопрос времени.
Полиция предлагает несколько простых, но эффективных методов защиты своего автомобиля:
- паркуйте свой автомобиль так, чтобы он не стал легкой добычей для воров;
- безопаснее всего парковаться в хорошо освещенном месте или гараже;
- необходимо блокировать сигнал смарт-ключа автомобиля с помощью специальных защитных элементов;
- по возможности, в ночное время сигнал смарт-ключа должен быть выключен.
«Если вы заметили подозрительную активность, незнакомых людей или транспортные средства в вашем районе, необходимо сообщить об этом в полицию, - говорится в сообщении Лыунаской префектуры. - Раннее реагирование и обмен информацией будут способствовать обеспечению безопасности населения».