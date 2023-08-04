Евростат: сокращение объема розничных продаж в Эстонии в июне было одним из сильнейших в ЕС

По сравнению с маем объем розничных продаж Эстонии сократился на 1,1%. Однако в еврозоне объем сократился на 0,3%, а в ЕС - на 0,2%, сообщила пресс-служба статистического ведомства ЕС Евростат.

Продажи продуктов питания, напитков и табачной продукции в еврозоне в июне по сравнению с маем уменьшились на 0,3%, в ЕС - на 0,4%. Продажи непродовольственных товаров сократились на 0,2% и в еврозоне, и в ЕС. Продажи автомобильного топлива выросли на 1% в еврозоне и на 0,7% в ЕС. Продажи непродовольственных товаров по сравнению с маем снизились на 0,2%, а розничные продажи продуктов питания, напитков и табака - на 0,4%.

Среди стран ЕС, по которым имеются данные, самое заметное снижение за июнь наблюдалось в Словении (-2,6%), Румынии (-1,9%) и Португалии (-1,6%). Самый большой рост зафиксирован в Люксембурге (2,6%), Нидерландах (1,5%) и Бельгии (1,2%).

В еврозоне больше всего за год снизились розничные продажи продуктов питания, напитков и табачных изделий - на 3,5%. Продажи моторного топлива снизились на 0,4%, а продажи непродовольственных товаров остались на уровне предыдущего года. В ЕС продажи продуктов питания, напитков и табака снизились на 3,6%, розничные продажи моторного топлива - на 1,3%, а розничные продажи непродовольственных товаров - на 0,2%.