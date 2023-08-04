«Новости в 7» за 4 августа: как совместить два взгляда на одну историю, растет количество краж из подъездов и дворов, как «железные люди» готовятся к марафону

Сегодня в выпуске:

- Украина и США провели переговоры о предоставлении гарантий по безопасности. Эстонская разведка представила обзор ситуации на фронтах. Подробности в нашем материале

- Местные новости: в Тарту можно было видеть летающего человека; в Таллинне создадут парковки для электросамокатов; кто и как финансово поддерживает партию KOOS

- Пять велосипедов ежедневно становятся добычей воров. Грабители придумывают всё более изощренные способы для того, чтобы прокрасться в подьезд или двор. Что делать в такой ситуации, разбиралась наша корреспондент

- Военный музей в Синимяэ переживает сложные времена. Даже президент Эстонии считает, что деятельность учреждения можно было бы расшрить, но ни государственные инстанции, ни муниципалитет не спешат протянуть руку помощи.

- Международная панорама: наводнение на Филиппинах не стало помехой для свадьбы; из-за чего в Южной Америке установилась жара посреди зимы; когда на планете может закончиться питьевая вода

- Соревнования по триатлону Ironman вновь соберут в Таллинне сотни спортсменов со всего света. Где пройдет маршрут трассы, насколько серьезными будут помехи для дорожного движения, а также как атлеты готовятся к такому испытанию, сколько стоит экипировка и что влечет людей участвовать в таких марафонах?