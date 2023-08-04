Вероятно, впереди последние жаркие дни лета

Согласно ежемесячному прогнозу метеослужбы, предстоящие жаркие дни станут последними в этом летнем сезоне.
Главный синоптик отдела прогнозирования погоды Агентства по окружающей среде Тайми Пальяк говорит, что август, скорее всего, будет переменчивым, с периодическими прохладными днями, когда максимальная дневная температура будет 20 градусов или еще ниже. Однако, по его словам, будут преобладать дни и с более высокими температурами. Кроме того, в середине месяца ожидается засушливый период продолжительностью пять-шесть дней.