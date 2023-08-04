Вероятно, впереди последние жаркие дни лета

Главный синоптик отдела прогнозирования погоды Агентства по окружающей среде Тайми Пальяк говорит, что август, скорее всего, будет переменчивым, с периодическими прохладными днями, когда максимальная дневная температура будет 20 градусов или еще ниже. Однако, по его словам, будут преобладать дни и с более высокими температурами. Кроме того, в середине месяца ожидается засушливый период продолжительностью пять-шесть дней.

По словам Пальяка, пока рано говорить о том, ожидаются ли экстремальные погодные условия в августе, однако он отметил, что погоду в ближайшее время можно считать экстремальной. «Уже сегодня ночью, в преддверии приближения исключительно теплой воздушной массы в воскресенье, пройдут ливневые дожди и грозы. Вслед за этим в воскресенье и в понедельник наступит жара - почти 30 градусов. В ночь на понедельник температура воздуха останется близкой к 20 градусам, что необычно тепло».