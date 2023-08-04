Эстонский сыр появится на прилавках Японии

«Covid-19, рост цен на энергоносители и сырье, война в Украине отразились на продажах продукции на отечественных и экспортных рынках. Поэтому мы в поисках клиентов смотрели и за пределы Европы. Подготовка к выходу на японский рынок длилась несколько лет», - сказала директор по экспорту Saaremaa Piimatööstus Анника Кыйв.

Кыйв отметила, что несмотря на сложные времена предприятие несколько лет назад инвестировало в модернизацию оборудования по производству сыра, что оказалось полностью правильным шагом.

По словам главы Saaremaa Piimatööstus Вилли Пихла, целью инвестиций было укрепить конкурентную позицию адаптированного для внешних рынков качественного ассортимента сыров и повысить долю оборота экспорта предприятия от выручки.

«Благодаря экспорту мы имеем больше возможностей обеспечить постоянный рост объемов производства, в том числе органического. Новые страны-экспортеры также помогут нам найти новые возможности для дальнейшего повышения ценности сырого молока производителей молочной продукции Saaremaa Piimaühistu. Важно также, что мы можем внести свой вклад в устойчивое развитие молочной отрасли», - пояснил Пихл.